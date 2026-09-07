+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Сентября , 19:42

Ҡот осҡос фажиғә!

Нефтекамала янғында өс бала һәләк булған...

Ҡот осҡос фажиғә!Ҡот осҡос фажиғә!
Ҡот осҡос фажиғә!

6 сентябрь кисендә Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығына Әмзә ауылының Көньяҡ урамында янғын сығыуы тураһында хәбәр килә. Беренсе янғын һүндереү подразделениеһы килеп еткән мәлгә бер ҡатлы торлаҡ йорт эсендәге фатирҙа асыҡ ялҡын менән яныу күҙәтелгән. 50 квадрат метр майҙандағы янғын һүндерелгән.
Янғынды һүндереүгә 28 кеше һәм 13 берәмек техника йәлеп ителгән.

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, янғын урынын тикшергәндә өс бәлиғ булмаған баланың: 12 һәм 4 йәшлек малайҙарҙың һәм 6 йәшлек ҡыҙҙың кәүҙәләре табылған.

Ваҡиға урынында ашығыс хеҙмәттәр һәм Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының тәфтишсеһе эшләй. Янғындың сәбәбе һәм хәл-ваҡиғаның нескәлектәре асыҡлана.

Фажиғәнең сәбәптәрен һәм шарттарын тикшереү өсөн ваҡиға урынына Баш идаралыҡ начальнигы урынбаҫары вазифаһын башҡарыусы Ленар Вәхитов юлланған.

Фото: https://web.max.ru/-69197923551776.

 

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика