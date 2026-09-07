Ҡот осҡос фажиғә!

6 сентябрь кисендә Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығына Әмзә ауылының Көньяҡ урамында янғын сығыуы тураһында хәбәр килә. Беренсе янғын һүндереү подразделениеһы килеп еткән мәлгә бер ҡатлы торлаҡ йорт эсендәге фатирҙа асыҡ ялҡын менән яныу күҙәтелгән. 50 квадрат метр майҙандағы янғын һүндерелгән.
Янғынды һүндереүгә 28 кеше һәм 13 берәмек техника йәлеп ителгән.
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, янғын урынын тикшергәндә өс бәлиғ булмаған баланың: 12 һәм 4 йәшлек малайҙарҙың һәм 6 йәшлек ҡыҙҙың кәүҙәләре табылған.
Ваҡиға урынында ашығыс хеҙмәттәр һәм Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының тәфтишсеһе эшләй. Янғындың сәбәбе һәм хәл-ваҡиғаның нескәлектәре асыҡлана.
Фажиғәнең сәбәптәрен һәм шарттарын тикшереү өсөн ваҡиға урынына Баш идаралыҡ начальнигы урынбаҫары вазифаһын башҡарыусы Ленар Вәхитов юлланған.
Фото: https://web.max.ru/-69197923551776.