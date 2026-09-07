+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 08:55

МХО ветерандары өсөн спорт навигаторы

Радий Хәбиров МХО ветерандары өсөн спорт навигаторы булдырырға ҡушты.

МХО ветерандары өсөн спорт навигаторыМХО ветерандары өсөн спорт навигаторы
МХО ветерандары өсөн спорт навигаторы

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров вице‑премьерҙар Олег Ли һәм Руслан Хәбибовҡа ярты йыл эсендә МХО-ла ҡатнашыусылар һәм ветерандар өсөн һанлы платформа эшләргә ҡушты - ул яугирҙарға спорт объекттарын табырға һәм күнекмәләр шарттары тураһында белергә ярҙам итәсәк. Хәбиров, яугирҙарҙы реабилитациялау өсөн спорт менән шөғөлләнеү мөмкинлеген тәьмин итеү мөһим, тип һыҙыҡ өҫтөнә алды. Уның һүҙҙәренсә, ҡушымтала бөтә спорт объекттары тураһында мәғлүмәттәр йыйырға кәрәк (шул иҫәптән яугирҙар өсөн бүленгән ваҡыт), шулай уҡ ветерандар менән туранан—тура эште яйға һалырға, уларҙың графигын һәм ихтыяждарын иҫәпкә алырға кәрәк. Төбәк етәксеһе билдәләүенсә, спорт үҙәктәре күңел асыу урыны түгел, ә йыш ҡына артабанғы тормошто тергеҙеү, яңынан ҡороу ысулы булып тора.

Фото: Башинформ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика