МХО-ға бушлай посылкалар

Нисә тапҡыр ебәреүгә ҡағылышлы сикләүҙәр юҡ, әммә һәр посылканың ауырлығы 10 килограмдан артмаҫҡа тейеш.
Адресын нисек күрһәтергә:
Тышына алыусының исем-шәрифен (төп килештә), ғәскәри частың биш һанлы номерын һәм адресын яҙырға кәрәк – Мәскәү ҡалаһы, 103400.
Ебәреү тәртибе:
❶ Почта бүлексәһенә посылканы асыҡ килеш килтерергә.
❷ Һалынған әйберҙәр исемлеген ике данала әҙерләргә – әйбер атамаларын һәм уларҙың һанын барлап сығырға (хаҡы кәрәкмәй).
❸ Беренсе исемлекте посылка эсенә һалырға, икенсеһен үҙегеҙҙә ҡалдырырға.
❹ Оператор посылкалағы әйберҙе исемлек менән сағыштыра һәм ҡумтаны хеҙмәт скотчы менән мөһөрләй.
Нимәләр ебәрергә ярамай:
иҫерткес эсемлектәр, аккумуляторҙар, пауэрбанктар, литийлы батареялар, гильзалар, дары( шул иҫәптән металл төргәктә йәки шешәләрҙә), күҙ ҡарамағына танылмаҫ әйберҙәр( мәҫәлән, тамғаланмаған һауыттар), башҡа тыйылған әйберҙәр исемлеге – Рәсәй Почтаһы сайтында: vk.cc/d1gItO
Сикләүҙәр: дарыуҙар – бер посылкала 10 төргәктән артыҡ ярамай, шыйыҡсалар – 2 литрҙан артыҡ булмаҫҡа тейеш.
Посылка һалыр өсөн иң яҡын бүлекте картала: : vk.cc/4WkfKx
Шулай уҡ ҡарағыҙ:
Рәсәй почтаһы посылкаларҙы телефон номеры буйынса тарата башланы
Рәсәй почтаһы Рәсәй Федерацияһы гербы менән флагы һүрәтләнгән почта маркалары серияһын сығарҙы