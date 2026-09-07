+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 10:51

МХО-ға бушлай посылкалар

МХО яугирына нисек Рәсәй почтаһы аша посылка ебәрергә? Рәсәй Почтаһының бөтә бүлексәләрендә махсус хәрби операция биләмәһенә саҡырылған хәрбиҙәргә бушлай посылкалар һалырға мөмкин.

МХО-ға бушлай посылкаларМХО-ға бушлай посылкалар
МХО-ға бушлай посылкалар

Нисә тапҡыр ебәреүгә ҡағылышлы сикләүҙәр юҡ, әммә һәр посылканың ауырлығы 10 килограмдан артмаҫҡа тейеш.

Адресын нисек күрһәтергә:

Тышына алыусының исем-шәрифен (төп килештә), ғәскәри частың биш һанлы номерын һәм адресын яҙырға кәрәк – Мәскәү ҡалаһы, 103400.

Ебәреү тәртибе:

❶ Почта бүлексәһенә посылканы асыҡ килеш килтерергә.
❷ Һалынған әйберҙәр исемлеген ике данала әҙерләргә – әйбер атамаларын һәм уларҙың һанын барлап сығырға (хаҡы кәрәкмәй).
❸ Беренсе исемлекте посылка эсенә һалырға, икенсеһен үҙегеҙҙә ҡалдырырға.
❹ Оператор посылкалағы әйберҙе исемлек менән сағыштыра һәм ҡумтаны хеҙмәт скотчы менән мөһөрләй.

Нимәләр ебәрергә ярамай:

иҫерткес эсемлектәр, аккумуляторҙар, пауэрбанктар, литийлы батареялар, гильзалар, дары( шул иҫәптән металл төргәктә йәки шешәләрҙә), күҙ ҡарамағына танылмаҫ әйберҙәр( мәҫәлән, тамғаланмаған һауыттар), башҡа тыйылған әйберҙәр исемлеге – Рәсәй Почтаһы сайтында: vk.cc/d1gItO

Сикләүҙәр: дарыуҙар – бер посылкала 10 төргәктән артыҡ ярамай, шыйыҡсалар – 2 литрҙан артыҡ булмаҫҡа тейеш.

📍Посылка һалыр өсөн иң яҡын бүлекте картала: : vk.cc/4WkfKx

Шулай уҡ ҡарағыҙ:

Рәсәй почтаһы посылкаларҙы телефон номеры буйынса тарата башланы

Рәсәй почтаһы Рәсәй Федерацияһы гербы менән флагы һүрәтләнгән почта маркалары серияһын сығарҙы

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика