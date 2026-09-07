Күрһәтелгән хеҙмәттәр исемлеге артасаҡ

МФЦ 471 хеҙмәт күрһәтә, шул иҫәптән 70-е — махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар өсөн «бер тәҙрә» режимында. Офистарҙа бер тормош хәле сиктәрендә бер юлы бер нисә хеҙмәтте рәсмиләштерергә, шулай уҡ кибермутлыҡтан һаҡланырға мөмкин: кредиттарға үҙ-үҙеңә тыйыу һалырға, сим-карталар рәсмиләштереүҙе сикләргә, күсемһеҙ милекте хужаһының ҡатнашлығынан тыш килешеүҙәрҙән һаҡларға. 1 сентябрҙән яңы хеҙмәт — азарт уйындарында ҡатнашыуҙы тыйыу тураһында ғаризалар ҡабул итеү мөмкинлеге барлыҡҡа килде.
Киләсәккә пландарҙа — Рәсәй Оборона министрлығының ярҙам саралары буйынса хәрби комиссариаттар менән хеҙмәттәшлек итеү, һанлаштырыу, яһалма зиһен технологияларын индереү һәм чат-боттың функционалын киңәйтеү. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров күрһәтелгән хеҙмәттәр исемлеге даими рәүештә киңәйеп торорға тейешлеген билдәләне.
Фото: https://glavarb.ru/ru/news/event/respublikanskiy-mnogofunkcionalnyy-centr-planiruet-rasshirit-perechen-uslug-91957/