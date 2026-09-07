+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 11:41

Күрһәтелгән хеҙмәттәр исемлеге артасаҡ

Республиканың Күп функциялы үҙәктәре (МФЦ) офистарына көн һайын 10-12 мең кеше мөрәжәғәт итә, шул уҡ ваҡытта һәр дүртенсе мөрәжәғәт «Дәүләт хеҙмәттәре» (Госуслуги) порталы аша рәсмиләштерелә, тип хәбәр итте учреждение етәксеһе Наталья Куприянова бөгөн хөкүмәттең оператив кәңәшмәһендә.

Күрһәтелгән хеҙмәттәр исемлеге артасаҡКүрһәтелгән хеҙмәттәр исемлеге артасаҡ
Күрһәтелгән хеҙмәттәр исемлеге артасаҡ

МФЦ 471 хеҙмәт күрһәтә, шул иҫәптән 70-е — махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар өсөн «бер тәҙрә» режимында. Офистарҙа бер тормош хәле сиктәрендә бер юлы бер нисә хеҙмәтте рәсмиләштерергә, шулай уҡ кибермутлыҡтан һаҡланырға мөмкин: кредиттарға үҙ-үҙеңә тыйыу һалырға, сим-карталар рәсмиләштереүҙе сикләргә, күсемһеҙ милекте хужаһының ҡатнашлығынан тыш килешеүҙәрҙән һаҡларға. 1 сентябрҙән яңы хеҙмәт — азарт уйындарында ҡатнашыуҙы тыйыу тураһында ғаризалар ҡабул итеү мөмкинлеге барлыҡҡа килде.

Киләсәккә пландарҙа — Рәсәй Оборона министрлығының ярҙам саралары буйынса хәрби комиссариаттар менән хеҙмәттәшлек итеү, һанлаштырыу, яһалма зиһен технологияларын индереү һәм чат-боттың функционалын киңәйтеү. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров күрһәтелгән хеҙмәттәр исемлеге даими рәүештә киңәйеп торорға тейешлеген билдәләне.

Фото: https://glavarb.ru/ru/news/event/respublikanskiy-mnogofunkcionalnyy-centr-planiruet-rasshirit-perechen-uslug-91957/

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика