+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 10:55

Итте нисек тикшерәләр?

Магазинға эләгерҙән алда ит һәр этапта - ферманан алып, кәштәгә тиклем ҡаты ветеринар тикшереү үтә.

Итте нисек тикшерәләр?Итте нисек тикшерәләр?
Итте нисек тикшерәләр?

✅ Мал тыуғас та, уны "Хорриот" системаһында теркәйҙәр.
✅ Малдың һәм уларҙан етештерелгән аҙыҡ-түлектең юлын "Меркурий" системаһында билдәләйҙәр (һәр тауар партияһына электрон ветеринар оҙатыу документтары эшләнә).
✅ Малды тик махсус майҙансыҡтарҙа салалар һәм унда тик һау хайуандарҙы ғына үткәрәләр.
✅ Салғандан һуң түшкәне тикшерәләр, кәрәк булғанда проба алалар һәм ветеринар тамғаһы һуғалар.
✅ Һәр этапта мотлаҡ ветеринар документтары тултырыла.
✅ Ит магазин кәштәһенә барып эләгерҙән алда, ул лабораторияларҙа ветеринар-санитар тикшеренеү үтә (микробиология, антибиотик, ппаразиттар һәм башҡа күрһәткестәр буйынса), әгәр күрһәткестәр нормала булһа - аҙыҡ һатыуға сығарыла.

Был күп баҫҡыслы система ярҙамында тик сифатлы һәм хәүефһеҙ аҙыҡ ҡына һатыуға сығарыла.

Был эш тураһында тулыраҡ - Башҡортостан Республикаһының Ветеринария буйынса дәүләт комитеты сәхифәһендә.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика