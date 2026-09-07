Итте нисек тикшерәләр?

Мал тыуғас та, уны "Хорриот" системаһында теркәйҙәр.
Малдың һәм уларҙан етештерелгән аҙыҡ-түлектең юлын "Меркурий" системаһында билдәләйҙәр (һәр тауар партияһына электрон ветеринар оҙатыу документтары эшләнә).
Малды тик махсус майҙансыҡтарҙа салалар һәм унда тик һау хайуандарҙы ғына үткәрәләр.
Салғандан һуң түшкәне тикшерәләр, кәрәк булғанда проба алалар һәм ветеринар тамғаһы һуғалар.
Һәр этапта мотлаҡ ветеринар документтары тултырыла.
Ит магазин кәштәһенә барып эләгерҙән алда, ул лабораторияларҙа ветеринар-санитар тикшеренеү үтә (микробиология, антибиотик, ппаразиттар һәм башҡа күрһәткестәр буйынса), әгәр күрһәткестәр нормала булһа - аҙыҡ һатыуға сығарыла.
Был күп баҫҡыслы система ярҙамында тик сифатлы һәм хәүефһеҙ аҙыҡ ҡына һатыуға сығарыла.
Был эш тураһында тулыраҡ - Башҡортостан Республикаһының Ветеринария буйынса дәүләт комитеты сәхифәһендә.