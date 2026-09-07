+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 08:49

Иген уңышы 2,7 миллион тоннанан ашыу

Башҡортостан хөкүмәтенең оператив кәңәшмәһендә төбәктә урып-йыйыу кампанияһы барышы хаҡында һөйләнеләр.

Иген уңышы 2,7 миллион тоннанан ашыуИген уңышы 2,7 миллион тоннанан ашыу
Иген уңышы 2,7 миллион тоннанан ашыу

Башҡортостанда сәсеү майҙандарының 50 проценттан ашыуы — 1 миллион гектарҙан ашыуы йыйып алынған, тип хәбәр итте БР Ауыл хужалығы министры Илшат Фәзрахманов. Иген һәм ҡуҙаҡлы иген культуралары майҙандарының 77% сабылған, 2,706 млн тонна иген һуғылған (шул иҫәптән 969 мең тонна ужым культуралары). Республика буйынса уртаса уңыш — 28 ц/га. Лидерҙар — Саҡмағош (43,7 ц/га) һәм Ҡырмыҫҡалы (42,9 ц/га) райондары. Яҙғы иген пландың 71 процентында (692 мең га) һуғылған, 25,1 ц/га уңыш менән 1,740 млн тоннанан ашыу йыйылған. Ҡайһы бер хужалыҡтар ҡарабойҙай йыйыуға тотондо — сәсеү майҙандарының 27 проценттан ашыуы һуғылған. Иген менән тәьмин итеү «Аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген технологик тәьмин итеү»милли проектының маҡсаттарына тап килә.

Фото: Валерий Шахов.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика