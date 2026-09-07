Иғтибар: эҙләү!

Өфө ҡалаһында 37 йәшлек Станислав Сергеевич Леонтьев юғалған. 29 августан алып уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.
Баш ҡалабыҙҙа 56 йәшлек Венер Нурғәлиевты эҙләйҙәр. 24 августан бирле уның турала бер хәбәр ҙә юҡ.
Күмертау биләмәһендәге Маячный ауылында йәшәгән 61 йәшлек Владимир Петрович Павлов 1 сентябрҙә өйөнән сығып киткән һәм кире әйләнеп ҡайтмаған...
30 августа Дыуан районында юғалған 61 йәшлек Ғәлимйән Фәрәхетдинов һәләк булған.
22 августа Салауат ҡалаһында юғалған 54 йәшлек Владислав Хәтмуллин һәләк булған.
Һәләк булғандарҙың яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ...
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.