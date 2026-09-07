+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 10:26

Иғтибар: эҙләү!

2025 йылдың 23 майында Хәйбулла районында юғалған 54 йәшлек Рәсимә Нурғәлина (Юлдыбаева) һәләк булған...

Иғтибар: эҙләү!Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!

Өфө ҡалаһында 37 йәшлек Станислав Сергеевич Леонтьев юғалған. 29 августан алып уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.

Баш ҡалабыҙҙа 56 йәшлек Венер Нурғәлиевты эҙләйҙәр. 24 августан бирле уның турала бер хәбәр ҙә юҡ. 

Күмертау биләмәһендәге Маячный ауылында йәшәгән 61 йәшлек Владимир Петрович Павлов 1 сентябрҙә өйөнән сығып киткән һәм кире әйләнеп ҡайтмаған...

30 августа Дыуан районында юғалған 61 йәшлек Ғәлимйән Фәрәхетдинов һәләк булған.

22 августа Салауат ҡалаһында юғалған 54 йәшлек Владислав Хәтмуллин һәләк булған.

Һәләк булғандарҙың яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ...

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика