+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 07:35

"Халыҡ участковыйы"н һайлайыҡ!

Башҡортостан "Халыҡ участковыйы"н һайлай. Икенсе этап йомғаҡтары буйынса иң күп тауыш йыйған участковый федераль кимәлдә Башҡортостан Республикаһы исеменән сығыш яһау хоҡуғына эйә буласаҡ.

"Халыҡ участковыйы"н һайлайыҡ!"Халыҡ участковыйы"н һайлайыҡ!
"Халыҡ участковыйы"н һайлайыҡ!

Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итеүенсә, бөгөн «Халыҡ участка вәкиле – 2026» Бөтә Рәсәй конкурсының икенсе этабы башланды. Полицияның иң яҡшы хеҙмәткәрҙәре өсөн онлайн-тауыш биреү 7 сентябрҙән 16 сентябргә тиклем дауам итәсәк.

Төбәк ярыштарының финалына беренсе этапты уңышлы үткән 15 участка вәкиле сыҡты. Алдан үткәрелгән интернет-һайлау һөҙөмтәләре буйынса, республика халҡының күпселеге түбәндәгеләр өсөн тауыш биргән:

Полиция лейтенанты Алексей Щукин (Рәсәй Эске эштәр министрлығының Әлшәй районы буйынса бүлеге) — 6104 тауыш;
Полиция капитаны Владимир Иванов (Рәсәй Эске эштәр министрлығының Өфө ҡалаһы буйынса идаралығының 5-се полиция бүлеге) — 5509 тауыш;
Полицияның өлкән лейтенанты Айнур Такаев (Рәсәй Эске эштәр министрлығының Туймазы районы буйынса бүлеге) — 2741 тауыш.

Конкурстың сәхифәһендә һәр кем финалсыларҙың береһенә үҙ тауышын бирә ала. Ҡатнашыусыларҙың анкеталарында улар асҡан енәйәттәр һаны, ҡаралған мөрәжәғәттәр, шулай уҡ хеҙмәттәштәренең һәм урындағы халыҡтың фекерҙәре күрһәтелгән: https://02.мвд.рф/folder/96748051

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика