"Халыҡ участковыйы"н һайлайыҡ!

Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итеүенсә, бөгөн «Халыҡ участка вәкиле – 2026» Бөтә Рәсәй конкурсының икенсе этабы башланды. Полицияның иң яҡшы хеҙмәткәрҙәре өсөн онлайн-тауыш биреү 7 сентябрҙән 16 сентябргә тиклем дауам итәсәк.
Төбәк ярыштарының финалына беренсе этапты уңышлы үткән 15 участка вәкиле сыҡты. Алдан үткәрелгән интернет-һайлау һөҙөмтәләре буйынса, республика халҡының күпселеге түбәндәгеләр өсөн тауыш биргән:
Полиция лейтенанты Алексей Щукин (Рәсәй Эске эштәр министрлығының Әлшәй районы буйынса бүлеге) — 6104 тауыш;
Полиция капитаны Владимир Иванов (Рәсәй Эске эштәр министрлығының Өфө ҡалаһы буйынса идаралығының 5-се полиция бүлеге) — 5509 тауыш;
Полицияның өлкән лейтенанты Айнур Такаев (Рәсәй Эске эштәр министрлығының Туймазы районы буйынса бүлеге) — 2741 тауыш.
Конкурстың сәхифәһендә һәр кем финалсыларҙың береһенә үҙ тауышын бирә ала. Ҡатнашыусыларҙың анкеталарында улар асҡан енәйәттәр һаны, ҡаралған мөрәжәғәттәр, шулай уҡ хеҙмәттәштәренең һәм урындағы халыҡтың фекерҙәре күрһәтелгән: https://02.мвд.рф/folder/96748051
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.