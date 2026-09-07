+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 10:57

«Фермер мәктәбе»ндә уҡыу бушлай

Башҡортостанда «Фермер мәктәбе» проектының яңы ағымына ғаризалар ҡабул ителә. Уҡыу Башҡорт дәүләт аграр университетында һәм «Своё фермерство» платформаһында үтә. Күнегеүҙәр – республиканың иң яҡшы фермер хужалыҡтарында. 

«Фермер мәктәбе»ндә уҡыу бушлай«Фермер мәктәбе»ндә уҡыу бушлай
«Фермер мәктәбе»ндә уҡыу бушлай

Ҡатнашыу бушлай.

Уҡыу йүнәлештәре:
❶ «Һөҙөмтәле йылҡысылыҡ һәм ҡымыҙсылыҡ (шул иҫәптән хәләл)»,
❷ «Йәшелсә һаҡлау һәм эшкәртеү».

Программала – бизнестың финанс моделдәре, хоҡуҡи нигеҙҙәр, маркетинг, кооперация, ауыл хужалығы тауарҙары етештереү һәм эшкәртеүҙең заманса агротехнологиялары, аграр сәнәғәт комплексы өсөн һанлы сервистар. Тыңлаусыларҙы проект башлар һәм дәүләт ярҙамы алыр өсөн бизнес-пландар төҙөргә өйрәтәсәктәр.

Проект яҡлағандан һуң һөнәри әҙерлекте ҡайтанан үтеү тураһында диплом бирелә.

Курс 3 ай дауам итә 2026 йылдың 5 октябренән декабренә тиклем. Ағымда бөтәһе 30 урын.

Ғаризаны:

фермер хужалығы башлыҡтары һәм эйәләре, шәхси ярҙамсыл хужалыҡ эйәләре, шулай уҡ ауыл ерендә теркәлгән һәм йәшәгән юғары йәки урта белемле һәр кем бирә ала.

МХО-ла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаиләләре конкурстан тыш уҡырға алына, уларға бүленгән урындар 50% - тан артмай.

⏰ Ғаризалар 21 сентябргә тиклем ҡабул ителә. Тулыраҡ мәғлүмәт – Башкортостан Республикаһы Ауыл хужалығы министрлығы сайтында: vk.cc/d18M0e

👉 Конкурс тураһында күрһәтмә: vk.cc/d18M72

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, «Фермер мәктәбе» 2020 йылдан эшләй, проектҡа Россельхозбанк һәм Рәсәй Ауыл хужалығы министрлығы башланғыс һалды.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан #Аңлатабыҙ_Башҡортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика