«Фермер мәктәбе»ндә уҡыу бушлай

Ҡатнашыу бушлай.
Уҡыу йүнәлештәре:
❶ «Һөҙөмтәле йылҡысылыҡ һәм ҡымыҙсылыҡ (шул иҫәптән хәләл)»,
❷ «Йәшелсә һаҡлау һәм эшкәртеү».
Программала – бизнестың финанс моделдәре, хоҡуҡи нигеҙҙәр, маркетинг, кооперация, ауыл хужалығы тауарҙары етештереү һәм эшкәртеүҙең заманса агротехнологиялары, аграр сәнәғәт комплексы өсөн һанлы сервистар. Тыңлаусыларҙы проект башлар һәм дәүләт ярҙамы алыр өсөн бизнес-пландар төҙөргә өйрәтәсәктәр.
Проект яҡлағандан һуң һөнәри әҙерлекте ҡайтанан үтеү тураһында диплом бирелә.
Курс 3 ай дауам итә 2026 йылдың 5 октябренән декабренә тиклем. Ағымда бөтәһе 30 урын.
Ғаризаны:
фермер хужалығы башлыҡтары һәм эйәләре, шәхси ярҙамсыл хужалыҡ эйәләре, шулай уҡ ауыл ерендә теркәлгән һәм йәшәгән юғары йәки урта белемле һәр кем бирә ала.
МХО-ла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаиләләре конкурстан тыш уҡырға алына, уларға бүленгән урындар 50% - тан артмай.
Ғаризалар 21 сентябргә тиклем ҡабул ителә. Тулыраҡ мәғлүмәт – Башкортостан Республикаһы Ауыл хужалығы министрлығы сайтында: vk.cc/d18M0e
Конкурс тураһында күрһәтмә: vk.cc/d18M72
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, «Фермер мәктәбе» 2020 йылдан эшләй, проектҡа Россельхозбанк һәм Рәсәй Ауыл хужалығы министрлығы башланғыс һалды.