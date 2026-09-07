+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 09:30

"Етешһеҙлектәрҙе бөтөрөргә"

Радий Хәбиров беренсе вице‑премьер Урал Килсенбаевҡа бер ай эсендә Өфөләге Рәсәй Геройы Максим Серафимов исемендәге 40-сы мәктәптә етешһеҙлектәрҙе бөтөрөргә ҡушты.

"Етешһеҙлектәрҙе бөтөрөргә""Етешһеҙлектәрҙе бөтөрөргә"
"Етешһеҙлектәрҙе бөтөрөргә"

Белем усағында «Йәштәр һәм балалар» милли проекты сиктәрендә ҙур ремонт үткәрелә. Мәктәпте яңыртыуға һәм йыһазландырыуға 120 миллион һумдан ашыу аҡса йүнәлтелгән, эштәр былтыр декабрҙә башланған.

Фото: Олег Яровиков, «Башинформ».

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика