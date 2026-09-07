"Эштән бушатырға!"

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров 2 сентябрҙә уҡыусының йәрәхәтләнеүе менән тамамланған уҡыусылар араһындағы оҙайлы конфликтты йәшереү сәбәпле Кушнаренко гимназияһының директорын һәм тәрбиә эше буйынса уҡытыусыһын эштән бушатыуҙы талап итте. Хәбиров, яҡшы ғаиләнән отличник һөжүм иткән, ә конфликт күптән барған, тип билдәләп, быны хәлде йәшеренеүҙең сағыу факты тип атаны. Ул район башлығына хәлде асыҡларға, ә Башҡортостан Башлығы хакимиәте етәксеһе вазифаһын башҡарыусы Искәндәр Әхмәтвәлиевҡа мәктәп етәкселеген эштән бушатыуҙы ойошторорға ҡушты. Республика Башлығы мәктәптәрҙә тәрбиә эше өсөн яуаплыларҙы проблемаларҙы йәшерергә ярамауы хаҡында иҫкәртте һәм конфликттарҙы иҫкәртеү менән әүҙемерәк шөғөлләнергә саҡырҙы. Был йүнәлеш буйынса тәҡдимдәр әҙерләнә, тип хәбәр итте беренсе вице‑премьер Урал Килсенбаев.
Фото: Башинформ.