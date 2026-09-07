+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 08:43

"Эштән бушатырға!"

Башҡортостан Башлығы Кушнаренко мәктәбе етәкселеген эштән бушатыуҙы талап итте. Администрация мәктәп уҡыусылары араһындағы оҙайлы конфликтты йәшерергә тырышҡан.

"Эштән бушатырға!""Эштән бушатырға!"
"Эштән бушатырға!"

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров 2 сентябрҙә уҡыусының йәрәхәтләнеүе менән тамамланған уҡыусылар араһындағы оҙайлы конфликтты йәшереү сәбәпле Кушнаренко гимназияһының директорын һәм тәрбиә эше буйынса уҡытыусыһын эштән бушатыуҙы талап итте. Хәбиров, яҡшы ғаиләнән отличник һөжүм иткән, ә конфликт күптән барған, тип билдәләп, быны хәлде йәшеренеүҙең сағыу факты тип атаны. Ул район башлығына хәлде асыҡларға, ә Башҡортостан Башлығы хакимиәте етәксеһе вазифаһын башҡарыусы Искәндәр Әхмәтвәлиевҡа мәктәп етәкселеген эштән бушатыуҙы ойошторорға ҡушты. Республика Башлығы мәктәптәрҙә тәрбиә эше өсөн яуаплыларҙы проблемаларҙы йәшерергә ярамауы хаҡында иҫкәртте һәм конфликттарҙы иҫкәртеү менән әүҙемерәк шөғөлләнергә саҡырҙы. Был йүнәлеш буйынса тәҡдимдәр әҙерләнә, тип хәбәр итте беренсе вице‑премьер Урал Килсенбаев.

Фото: Башинформ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика