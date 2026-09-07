Дәрестәрҙә телефондар тыйылды!

Төп ҡағиҙәләрҙе Башҡортостан Мәғариф министрлығында аңлаттылар.
Дәрестәрҙә телефондар тыйыла. Ғүмергә һәм һаулыҡҡа хәүеф менән янаған ашығыс хәлдәрҙән тыш.
Тәнәфестәрҙә телефон менән ҡулланыу тәртибен мәктәп үҙе билдәләй.
Дәрес ваҡытында телефонды ҡайҙа һаҡларға? Класс етәксеһенән белешегеҙ йәки мәктәп сайтын ҡарағыҙ. Варианттар төрлө булыуы ихтимал - шкафтар, кәштәләр, йәки бала телефонын биштәрендә йә кеҫәһендә ҡалдырырға мөмкин. Барыһы ла мәктәптәге ҡағиҙәнән тора.
Әгәр гаджет медицина күрһәтмәләре буйынса кәрәк булһа. Мәсьәлә буйынса мәктәп етәкселеге менән килешергә кәрәк - белешмә йәки табип кәңәшенә нигеҙләнеп.
Нигеҙ - Рәсәй Мәғариф министрлығының 08.05.2026 йылдан 316-сы бойороғо: vk.cc/d138Yn. Документ 2027 йылдың 1 сентябренә тиклем ғәмәлдә.
Был ҡағиҙәләр тураһында бала менән һөйләшегеҙ.
Телефон ҡайҙа һаҡланасағын бергә билдәләгеҙ һәм дәрестәрҙә "тыныслыҡ режимы" тураһында килешегеҙ.
Тиҙ генә шылтырата алыу өсөн ашығыс бәйләнештәрҙе көйләгеҙ - кәрәк булыуы ихтимал.