+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 09:57

Дәрестәрҙә телефондар тыйылды!

2026 йылдың 1 сентябренән Рәсәйҙең бөтә мәктәптәрендә, шул иҫәптән Башҡортостанда ла, дәрес ваҡытында телефон менән ҡулланыуҙың берҙәм ҡағиҙәләре ғәмәлгә инде.

Дәрестәрҙә телефондар тыйылды!Дәрестәрҙә телефондар тыйылды!
Дәрестәрҙә телефондар тыйылды!

Төп ҡағиҙәләрҙе Башҡортостан Мәғариф министрлығында аңлаттылар.

 

Дәрестәрҙә телефондар тыйыла. Ғүмергә һәм һаулыҡҡа хәүеф менән янаған ашығыс хәлдәрҙән тыш.

Тәнәфестәрҙә телефон менән ҡулланыу тәртибен мәктәп үҙе билдәләй.

Дәрес ваҡытында телефонды ҡайҙа һаҡларға? Класс етәксеһенән белешегеҙ йәки мәктәп сайтын ҡарағыҙ. Варианттар төрлө булыуы ихтимал - шкафтар, кәштәләр, йәки бала телефонын биштәрендә йә кеҫәһендә ҡалдырырға мөмкин. Барыһы ла мәктәптәге ҡағиҙәнән тора.

Әгәр гаджет медицина күрһәтмәләре буйынса кәрәк булһа. Мәсьәлә буйынса мәктәп етәкселеге менән килешергә кәрәк - белешмә йәки табип кәңәшенә нигеҙләнеп.

Нигеҙ - Рәсәй Мәғариф министрлығының 08.05.2026 йылдан 316-сы бойороғо: vk.cc/d138Yn. Документ 2027 йылдың 1 сентябренә тиклем ғәмәлдә.

Был ҡағиҙәләр тураһында бала менән һөйләшегеҙ.

Телефон ҡайҙа һаҡланасағын бергә билдәләгеҙ һәм дәрестәрҙә "тыныслыҡ режимы" тураһында килешегеҙ.

Тиҙ генә шылтырата алыу өсөн ашығыс бәйләнештәрҙе көйләгеҙ - кәрәк булыуы ихтимал.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан
#ОбъясняемРФ#ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика