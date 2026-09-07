+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 08:00

БПЛА һөжүменән һәләк булыусылар бар!

Украина БПЛА-һы Пермдәге күп ҡатлы йортҡа барып бәрелгән, һәләк булғандар бар.

БПЛА һөжүменән һәләк булыусылар бар!БПЛА һөжүменән һәләк булыусылар бар!
БПЛА һөжүменән һәләк булыусылар бар!

БПЛА һөжүме һөҙөмтәһендә Пермдә күп ҡатлы йорт зыян күргән. Бер кеше һәләк булған. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, тағы ла дүрт кеше зыян күргән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика