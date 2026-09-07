Беҙҙекеләр шулай ул!

Музыканттар был киң күләмле сараның илселәре булараҡ, уның ябылыу тантанаһын биҙәне. Артистар өсөн был сәфәр ысын мәғәнәһендә иҫтәлекле булған.
«Төрлө халыҡтарҙың мәҙәниәте, йолалары һәм спорты осрашҡан ошондай бөйөк байрамдың бер өлөшө булыуыбыҙға бик шатбыҙ. Дәүерҙәр һәм илдәр араһында бәйләүсе звено булыу — беҙҙең өсөн ҙур хөрмәт», — тип уртаҡлашты төркөм ағзалары.
Ә алда тағы ла бер яңылыҡ бар: «AY YOLA» «Аманат» йырын сығарырға әҙерләнә. Тректа донъяның бөйөк эпостары, шул иҫәптән легендар ҡырғыҙҙарҙың «Манас» эпосы исемдәре яңғыраясаҡ.
VI Бөтә донъя күсмә халыҡтар уйындары 31 августан 6 сентябргә тиклем уҙҙы. Унда 113 илдән өс меңгә яҡын спортсы ҡатнашҡан.
Фото: AY YOLA (асыҡ сығанаҡтарҙан).