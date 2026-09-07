+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 09:58

Беҙҙекеләр шулай ул!

Башҡортостандың «AY YOLA» төркөмө Ҡырғыҙстанда үткән Бөтә донъя күсмә халыҡтары уйындарында сығыш яһап, тамашасыларҙы хайран ҡалдырҙы!

Беҙҙекеләр шулай ул!Беҙҙекеләр шулай ул!
Беҙҙекеләр шулай ул!

Музыканттар был киң күләмле сараның илселәре булараҡ, уның ябылыу тантанаһын биҙәне. Артистар өсөн был сәфәр ысын мәғәнәһендә иҫтәлекле булған.

«Төрлө халыҡтарҙың мәҙәниәте, йолалары һәм спорты осрашҡан ошондай бөйөк байрамдың бер өлөшө булыуыбыҙға бик шатбыҙ. Дәүерҙәр һәм илдәр араһында бәйләүсе звено булыу — беҙҙең өсөн ҙур хөрмәт», — тип уртаҡлашты төркөм ағзалары.

Ә алда тағы ла бер яңылыҡ бар: «AY YOLA» «Аманат» йырын сығарырға әҙерләнә. Тректа донъяның бөйөк эпостары, шул иҫәптән легендар ҡырғыҙҙарҙың «Манас» эпосы исемдәре яңғыраясаҡ.

VI Бөтә донъя күсмә халыҡтар уйындары 31 августан 6 сентябргә тиклем уҙҙы. Унда 113 илдән өс меңгә яҡын спортсы ҡатнашҡан.

Фото: AY YOLA (асыҡ сығанаҡтарҙан).

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика