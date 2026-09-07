Башҡортостанда өс моделле китапхана асылды

Бөгөн Асҡын, Ауырғазы һәм Балаҡатай райондарында өс заманса китапхана рәсми рәүештә эшләй башланы. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров төбәк хөкүмәтендәге оператив кәңәшмәлә учреждениелар эшенә старт бирҙе.
Башҡортостанда 5 йыл эсендә «Ғаилә» милли проекты сиктәрендә яңы форматтағы 22 китапхана: Балаҡатай, Белорет, Благовар, Дыуан, Дүртөйлө, Иглин, Илеш, Ҡариҙел, Күгәрсен, Салауат, Стәрлетамаҡ, Тәтешле, Туймазы, Учалы, Саҡмағош һәм Шишмә райондарында - бер китапхана, Ҡыйғы районында — ике, Ишембай районында өс китапхана асылды, Салауат ҡалаһында ла бер китапхана эшләй, тип хәбәр итте республиканың мәҙәниәт министры вазифаһын башҡарыусы Наталья Лапшина. Мәҙәниәт учреждениеларын модернизациялауға федераль бюджеттан 177 миллион һумдан ашыу аҡса бүленгән.
Китапханалар уңайлы дизайн-киңлекте, яңы технологияларҙы һәм яңыртылған китап фондын берләштерә һәм уҡыу, эш һәм ижад өсөн заманса интеллектуаль һәм мәҙәни-мәғариф үҙәктәренә әүерелә.
"2027 йылға республиканың тағы 6 муниципалитетынан китапханалар төҙөүгә ғариза бирелгән, — тип өҫтәне Наталья Лапшина. - Яңы форматтағы китапханалар - ул китап һаҡлау урыны ғына түгел, ә өлкәндәргә һәм балаларға ҡыҙыҡлы, танып белеү өсөн ваҡыт үткәреү урыны».
"Был китапханалар һеҙҙең райондарҙа йәшәүселәр өсөн йәлеп итеү нөктәһе булыр тип ышанабыҙ. Ҙур рәхмәт, изге юлға», — тип билдәләне Радий Хәбиров.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.