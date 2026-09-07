+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 07:41

Башҡортостанда өс моделле китапхана асылды

Башҡортостанда өс моделле китапхана асылдыБашҡортостанда өс моделле китапхана асылды
Башҡортостанда өс моделле китапхана асылды

Бөгөн Асҡын, Ауырғазы һәм Балаҡатай райондарында өс заманса китапхана рәсми рәүештә эшләй башланы. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров төбәк хөкүмәтендәге оператив кәңәшмәлә учреждениелар эшенә старт бирҙе.

Башҡортостанда 5 йыл эсендә «Ғаилә» милли проекты сиктәрендә яңы форматтағы 22 китапхана: Балаҡатай, Белорет, Благовар, Дыуан, Дүртөйлө, Иглин, Илеш, Ҡариҙел, Күгәрсен, Салауат, Стәрлетамаҡ, Тәтешле, Туймазы, Учалы, Саҡмағош һәм Шишмә райондарында - бер китапхана, Ҡыйғы районында — ике, Ишембай районында өс китапхана асылды, Салауат ҡалаһында ла бер китапхана эшләй, тип хәбәр итте республиканың мәҙәниәт министры вазифаһын башҡарыусы Наталья Лапшина. Мәҙәниәт учреждениеларын модернизациялауға федераль бюджеттан 177 миллион һумдан ашыу аҡса бүленгән.

Китапханалар уңайлы дизайн-киңлекте, яңы технологияларҙы һәм яңыртылған китап фондын берләштерә һәм уҡыу, эш һәм ижад өсөн заманса интеллектуаль һәм мәҙәни-мәғариф үҙәктәренә әүерелә.

"2027 йылға республиканың тағы 6 муниципалитетынан китапханалар төҙөүгә ғариза бирелгән, — тип өҫтәне Наталья Лапшина. - Яңы форматтағы китапханалар - ул китап һаҡлау урыны ғына түгел, ә өлкәндәргә һәм балаларға ҡыҙыҡлы, танып белеү өсөн ваҡыт үткәреү урыны».

"Был китапханалар һеҙҙең райондарҙа йәшәүселәр өсөн йәлеп итеү нөктәһе булыр тип ышанабыҙ. Ҙур рәхмәт, изге юлға», — тип билдәләне Радий Хәбиров.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика