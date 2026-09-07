Балалы ғаиләләр өсөн яҡшы яңылыҡ

Был йыл ярым "тын алыу" тигән һүҙ.
Башҡортостан буйынса Рәсәй банкы бүлексәһе белгестәре ташлама алыу шарттарын атаны:
❶ кредит күләме - 15 млн һумдан күп түгел;
❷ ипотека - берҙән-бер торлағығыҙ түгел;
❸ был кредит буйынса каникулдарҙы беренсегә алаһығыҙ.
Мөһим мәлдәр:
⋆ Ипотека каникулдарын бала тыуғанға йәки уллыҡҡа алынғанға 180 көн тулғансы юлларға мөмкин.
⋆ Килем кәмеүен раҫлау талап ителмәй.
⋆ Ипотека буйынса бурыстың ҡалған өлөшөнә проценттар тик тәүге 6 айҙа ғына иҫәпләнмәй.
⋆ 7-се айҙан 18-се айға тиклем өҫтәлгән проценттарҙы һуңынан тигеҙ өлөшкә бүлеп ҡапларға була.
⋆ Каникул осоронда банк килешеүҙе ваҡытынан алда ғәмәлдән сығара, залогҡа бирелгән торлаҡты тартып ала йәки ваҡытында түләмәгән өсөн штраф һала алмай.
⋆ Кредит тарихығыҙ зыян күрмәйәсәк.
⋆ Бәләкәй балағыҙға 1,5 йәш булыуға (йәки уллыҡҡа алыуығыҙға 18 ай тулғас) каникулдар тамамлана.
⋆ Ипотека каникулынан һуң һеҙ элекке график буйынса түләй башлайһығыҙ. Быларҙы япҡас, туҡтатылып торған түләүҙәрҙе ҡайтарасаҡһығыҙ.
Тулыраҡ мәғлүмәтте һәм нескәлектәрен үҙегеҙҙең банкта ентекләберәк һорашырға кәрәк.