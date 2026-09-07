Баҡса ширҡәттәренә юлдар ремонтлана

Объекттарҙы тапшырыу ваҡыты — 10 сентябрҙән 30 октябргә тиклем.
2022 йылдан муниципалитеттар 62 юлды (яҡынса 109 км) үҙ балансына алды, 297 баҡсасылыҡ ширҡәтенә юлды рәтләне.
Республика Башлығы баҡсасылыҡ ширҡәттәре менән дәүләт ярҙамы алыу (газлаштырыу, электр менән тәьмин итеү, төҙөкләндереү һ.б.) өсөн документтарҙы тәртипкә килтереү буйынса эште дауам итергә ҡушты. Йомғаҡтары 2027 йылдың яҙында «СМАРТ-баҡсасы» форумында тикшереләсәк.
Фото: https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-v-2026-godu-privodyat-v-poryadok-podezdnye-dorogi-k-55-sadovym-tovarishchestvam-91950/