+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 11:46

Баҡса ширҡәттәренә юлдар ремонтлана

2026 йылда Башҡортостанда һигеҙ муниципалитетта 55 баҡсасылыҡ ширҡәтенә илтеүсе 14 юл ремонтлана — участкаларҙың дөйөм оҙонлоғо 17,5 км тәшкил итә. Биш объектта эштәр тамамланған, ҡалғандарында әҙерлек — 40-тан 90 процентҡаса.

Баҡса ширҡәттәренә юлдар ремонтланаБаҡса ширҡәттәренә юлдар ремонтлана
Баҡса ширҡәттәренә юлдар ремонтлана

Объекттарҙы тапшырыу ваҡыты — 10 сентябрҙән 30 октябргә тиклем.

2022 йылдан муниципалитеттар 62 юлды (яҡынса 109 км) үҙ балансына алды, 297 баҡсасылыҡ ширҡәтенә юлды рәтләне.

Республика Башлығы баҡсасылыҡ ширҡәттәре менән дәүләт ярҙамы алыу (газлаштырыу, электр менән тәьмин итеү, төҙөкләндереү һ.б.) өсөн документтарҙы тәртипкә килтереү буйынса эште дауам итергә ҡушты. Йомғаҡтары 2027 йылдың яҙында «СМАРТ-баҡсасы» форумында тикшереләсәк.

Фото: https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-v-2026-godu-privodyat-v-poryadok-podezdnye-dorogi-k-55-sadovym-tovarishchestvam-91950/

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика