+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 08:01

Ҡатнашыусылар һаны буйынса рекорд

Башҡортостанда «ГеоВызов» халыҡ-ара геология чемпионатында ҡатнашыусылар һаны буйынса рекорд ҡуйҙы.

Ҡатнашыусылар һаны буйынса рекордҠатнашыусылар һаны буйынса рекорд
Ҡатнашыусылар һаны буйынса рекорд

Был хаҡта Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров хөкүмәттең ЦУР-ҙағы оператив кәңәшмәһендә хәбәр итте. Ярыштар 1-9 сентябрҙә Шишмә районының «Патриот» паркында үтте. "Беҙ дүртенсе тапҡыр халыҡ-ара геология чемпионатын үткәрәбеҙ, ҡатнашыусылар даирәһе йылдан-йыл киңәйә бара. Был бик ҡыҙыҡлы геология специальностары олимпиадаһы. Беҙҙең командалар республика исеменән лайыҡлы сығыш яһай. Хәйбулла районынан Аҡъяр тау колледжы командаһының килеүе ҡыуаныслы булды. Балаларға уңыштар теләйбеҙ", - тине Радий Хәбиров.

Фото: Башинформ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика