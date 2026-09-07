Ҡатнашыусылар һаны буйынса рекорд

Был хаҡта Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров хөкүмәттең ЦУР-ҙағы оператив кәңәшмәһендә хәбәр итте. Ярыштар 1-9 сентябрҙә Шишмә районының «Патриот» паркында үтте. "Беҙ дүртенсе тапҡыр халыҡ-ара геология чемпионатын үткәрәбеҙ, ҡатнашыусылар даирәһе йылдан-йыл киңәйә бара. Был бик ҡыҙыҡлы геология специальностары олимпиадаһы. Беҙҙең командалар республика исеменән лайыҡлы сығыш яһай. Хәйбулла районынан Аҡъяр тау колледжы командаһының килеүе ҡыуаныслы булды. Балаларға уңыштар теләйбеҙ", - тине Радий Хәбиров.
Фото: Башинформ.