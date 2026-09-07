+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 10:49

Ҡасан йылылыҡ бирәләр?

Башҡортостан Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығы ҡасан йылылыҡ бирелеүе тураһында иҫкә төшөрә. Барыһы ла һауа торошона бәйле.

Ҡасан йылылыҡ бирәләр?Ҡасан йылылыҡ бирәләр?
Ҡасан йылылыҡ бирәләр?

Әгәр ҙә тәүлегенә уртаса һауа температураһы 5 көн дауамында +8 °C булһа, йылылыҡты икенсе көнөнә бирәсәктәр.

Әммә ҡарар "автомат рәүештә" ҡабул ителмәй. Урындағы үҙидара органдары (ҡала йәки район хакимиәте) хәлде анализлай һәм йылытыу миҙгеле башланыуы тураһында рәсми ҡарар сығара. Бынан һуң тәьмин итеүсе ойошмалар системаны эшләтеп ебәрә.

🌡 Фатирҙа ниндәй температура булырға тейеш:

  торлаҡ бүлмәләрҙә +20 °C түбән булмаҫҡа
  мөйөштәге бүлмәләрҙә - +22 °C түбән булмаҫҡа

Температураны нисек үлсәргә. Фатирҙағы иң ҙур бүлмәне һайлап, уртаһына баҫығыҙ һәм иҙәндән 1 метр өҫтә температураны үлсәгеҙ.

Әгәр фатирҙа норманан һыуығыраҡ булһа, үҙегеҙҙең идарасы компанияһының авария-диспетчер хеҙмәтенә мөрәжәғәт итегеҙ. Унда акт төҙөйәсәктәр һәм мәсьәләне хәл итергә ярҙамлашасаҡтар.

Идарасы компанияның бәйләнештәре торлаҡ-коммуналь хужалыҡ өсөн түләүҙәр квитанцияһында, подъездағы иғландар таҡтаһында һәм "Дәүләт хеҙмәттәре Йорт" мобиль ҡушымтаһында бар.

Был яҙманы һаҡлап ҡуйығыҙ - көндәр һыуытҡас кәрәк булыр.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика