+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Сентября , 07:09

Стәрлетамаҡта "Купец 2.0" фестивале үтте

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Стәрлетамаҡ ҡалаһына эш сәфәре барышында  “Купец 2.0” фестивален ҡараны. Быйыл ул алтынсы тапҡыр ойошторолдо һәм  ҡаланың 260 йыллыҡ юбилейына арналды.

Стәрлетамаҡта "Купец 2.0" фестивале үттеСтәрлетамаҡта "Купец 2.0" фестивале үтте
Стәрлетамаҡта "Купец 2.0" фестивале үтте

   Фестивалде үткәреү идеяһы ҡаланың сауҙагәрлек  тарихына бәйле барлыҡҡа килә. XIX быуатта ул ҙур сауҙа үҙәге була, ә уның сауҙагәрҙәре йүнселлеге менән дан тота һәм мәҙәниәтте, мәғрифәтте үҫтереүгә ҙур өлөш индерә. Сараның төп үҙенсәлеге – тулыһынса XIX быуат ҡала мөхитенә ҡайтыу.  Быйыл был сара өс көн дауам итте. Уның сиктәрендә төрлө майҙансыҡтар, шул иҫәптән һөнәрселәр йәрминкәһе эшләй.

  Башҡортостан Башлығы  фестивалдең әһәмиәтен юғары баһаланы.

“Купец 2.0” – Сәтәрлетамаҡ ҡалаһыны визит карточкаһы. Ул ысын мәғәнәһендә ҙур республика фестивале. Шәп тарих –ҡала ижади, һәләтле кешеләрҙең  инициативаһын хуплаған”, – тине ул.

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика