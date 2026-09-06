+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Сентября , 11:00

Инвалидлығы булған кеше автозапрвкалау станцияһында сиратһыҙ хеҙмәтләндереләме?

Әле яғыулыҡҡа ҡытлыҡ килеп тыуыу сәбәпле, АЗС-тарҙа сираттар барлыҡҡа килде. Ошондай мәлдә инвалидлығы булған кеше сиратһыҙ үтә аламы?

Инвалидлығы булған кеше автозапрвкалау станцияһында сиратһыҙ хеҙмәтләндереләме?Инвалидлығы булған кеше автозапрвкалау станцияһында сиратһыҙ хеҙмәтләндереләме?
Инвалидлығы булған кеше автозапрвкалау станцияһында сиратһыҙ хеҙмәтләндереләме?

  РФ Президентының 1992 йылдың 2 октябрендәге 1157-се Указына ярашлы, I һәм  II төркөм инвалидтары, шулай уҡ һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән балалар автозапрвкалау станцияларында хеҙмәтләндереүҙә өҫтөнлөккә эйә.

   Был ташлама  инвалидлығы булған кеше үҙе шәхсән АЗС-та булған осраҡта ғына ғәмәлгә инә. Шул уҡ ваҡытта уның руль артында булыу-булмауы мөһим түгел. Шулай уҡ автомобиль тәҙрәһендәге махсус билдә генә лә етмәй., кассирға йәки администраторға  инвалидлыҡ тураһындлағы белешмәне күрһәтеү зарур. 2026 йылдың майынан  документтың электрон вариантын күрһәтергә мөмкин.

Хеҙмәткәр шулай уҡ белешмәлә фото булмай сәбәпле, паспортты күрһәтеүҙе һорарға мөмкин.  Документтарҙы күрһәткәс, запрвкалау персоналы  һеҙҙе колонкаға сиртаһыҙ үткәрергә тейеш.  Ә инде баш тартһалар, уларға 300 мең һумдан алып 500 мең һумға тиклем штраф янай.

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика