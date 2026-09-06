+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Сентября , 08:04

Башҡортостан Башлығы нефтселәрҙе ҡотланы

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров республика нефтселәрен һәм газовиктарҙы профессиональ байрамдары менән  ҡотланы.

Башҡортостан Башлығы нефтселәрҙе ҡотланыБашҡортостан Башлығы нефтселәрҙе ҡотланы
Башҡортостан Башлығы нефтселәрҙе ҡотланы

 

–Нефть һәм газ сәнәғәте хеҙмәткәрҙәре көнө  – Башҡортостан өсөн төп байрамдарҙың береһе, – тип билдәләне ул үҙенең ҡотлауында. 

Был тармаҡтар – беҙҙең иҡтисадтың , республиканың  тотороҡло үҫешенең һәм меңәрләгән ғаиләнең именлегенең нигеҙе.  94 йыл элек Ишембай районында алынған “ҡара алтын”дың бер тамысыһы  беҙҙең республикаға “икенсе Баку” данын килтерҙе.    

Бөгөн беҙ Рәсәйҙең иң ҙур нефть етештереүсе төбәктәре иҫәбенә инәбеҙ.  Башҡортостанда газ селтәре менән тәьмин итеү кимәле лә иң юғарыларҙың береһе.  Республика газмотор яғыулығы баҙарын уңышлы үҫтерә.

  Ысын күңелдән  беҙҙең предприятеларҙың коллективтарын, нефтьгаз тармағы ветерандарын байрам менән ҡотлайым, – тип яҙҙы ул социаль селтәрҙәрҙә.

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика