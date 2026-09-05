+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Сентября , 06:16

Ялдарҙа көндәр йәйҙәге кеүек йылы була

Башҡортостанда ял көндәрендә һауа температураһының   норманан 4 – 6 градусҡа юғарыраҡ булыуы көтөлә.

Ялдарҙа көндәр йәйҙәге кеүек йылы булаЯлдарҙа көндәр йәйҙәге кеүек йылы була
Ялдарҙа көндәр йәйҙәге кеүек йылы була

 Республиканың төньяҡ-көнбайыш райондарында  ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар, йәшен.

Бөгөн, 5 сентябрҙә, ел көньяҡ-көнбайыштан, талғын. Һауа температураһы  +23,+28 градусҡа тиклем күтәрелә.

Ял көнөндә, 6 сентябрҙә, төньяҡ-көнбайыштан ҡыҫҡа ваҡытлы йәшенле ямҫырҙар көтөлә. Ел көндөҙ – көньяҡтан, төндә көньяҡ-көнбайыштан талғын.  Һауа температураһы төндә – +10,+15°, көндөҙ +20,+25 гардус.

Көн торошо  киләһе аҙнаның тәүге яртыһында боҙола башлай.   Һауа температураһы түбәнәйә, ямғырҙар көтөлә. 

Форто:асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика