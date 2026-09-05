Ялдарҙа көндәр йәйҙәге кеүек йылы була

Республиканың төньяҡ-көнбайыш райондарында ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар, йәшен.
Бөгөн, 5 сентябрҙә, ел көньяҡ-көнбайыштан, талғын. Һауа температураһы +23,+28 градусҡа тиклем күтәрелә.
Ял көнөндә, 6 сентябрҙә, төньяҡ-көнбайыштан ҡыҫҡа ваҡытлы йәшенле ямҫырҙар көтөлә. Ел көндөҙ – көньяҡтан, төндә көньяҡ-көнбайыштан талғын. Һауа температураһы төндә – +10,+15°, көндөҙ +20,+25 гардус.
Көн торошо киләһе аҙнаның тәүге яртыһында боҙола башлай. Һауа температураһы түбәнәйә, ямғырҙар көтөлә.
Форто:асыҡ сығанаҡтарҙан.