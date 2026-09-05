Сәләмәтлек серҙәре

Кишер + имбирь + алма - иммун системаһын нығыта.
Алма +ҡыяр + сельдерей - яман шеште иҫкәртә, холестерин кимәлен кәметә, баш ауыртыуын, ашҡаҙан эшләмәүен баҫа.
Помидор + кишер + алма- тиренең төҫөн яҡшырта, ауыҙҙағы насар еҫте бөтөрә.
Әсе борос + алма+ һөт- ауыҙҙан еҫ килеүгә юл ҡуймай, температураны төшөрә.
Апельсин + имбирь + ҡыяр – тиренең төҫөн яҡшырта, кибеүен бөтөрә, температураны төшөрә.
Ананас + алма + арбуз - организмдан артыҡ тоҙҙарҙы сығара, бөйөрҙәрҙе һәм бәүел ҡыуығын туҡландыра.
Алма + ҡыяр+ киви - тиренең төҫөн матурайта һәм кибеүен бөтөрә.
Груша + банан – ҡандағы шәкәр кимәлен көйләй.