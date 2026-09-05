+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Сентября , 07:00

Сәләмәтлек серҙәре

Әгәр ҙә йәшелсә-емештәрҙе ошолай ҡушып ашаһағыҙ, организмығыҙ өсөн файҙаһы тағы ла күберәк булыр.  

Сәләмәтлек серҙәреСәләмәтлек серҙәре
Сәләмәтлек серҙәре

 Кишер + имбирь + алма -  иммун системаһын нығыта.
Алма +ҡыяр + сельдерей -  яман шеште иҫкәртә,  холестерин кимәлен кәметә, баш ауыртыуын, ашҡаҙан  эшләмәүен баҫа.
Помидор + кишер + алма-  тиренең төҫөн яҡшырта, ауыҙҙағы насар еҫте бөтөрә.
Әсе борос + алма+ һөт-  ауыҙҙан еҫ килеүгә юл ҡуймай, температураны төшөрә.
Апельсин + имбирь +  ҡыяр – тиренең төҫөн яҡшырта, кибеүен бөтөрә, температураны төшөрә. 
Ананас + алма + арбуз -  организмдан артыҡ тоҙҙарҙы сығара, бөйөрҙәрҙе һәм бәүел ҡыуығын туҡландыра.
Алма + ҡыяр+ киви -  тиренең төҫөн матурайта һәм кибеүен бөтөрә.
Груша + банан –  ҡандағы шәкәр кимәлен көйләй.

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика