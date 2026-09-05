+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Сентября , 08:00

Никахҡа инмәйенсә фамилияны алмаштырып буламы?

 14 йәштән һуң һәр кем  фамилияһын алмаштыра ала. Ә бәлиғ булғансы тиклем быны эшләү өсөн ата-әсәнең икәүһенең дә ризалығы кәрәк.

Никахҡа инмәйенсә фамилияны алмаштырып буламы?Никахҡа инмәйенсә фамилияны алмаштырып буламы?
Никахҡа инмәйенсә фамилияны алмаштырып буламы?

 Бының өсөн:

  1. Документтарығыҙҙы әҙерләргә кәрәк. Ғариза биреү өсөн паспорт менән тыуыу тураһында таныҡлыҡ кәрәк.
  2. Дәүләт пошлинаһы түләргә. Бының өсөн ЗАГС бүлектәренә мөрәжәғәт итеп,  аҡса түләү өсөн реквизиттар алырға мөмкин. Квитанцияһын документтарығыҙға ҡушып һалырға онотмағыҙ.
  3. Ғариза тултырып тапшырығыҙ. Документтарҙы йәшәгән йәки теркәлгән урында ғына түгел, һәр ЗАГС бүлегендә тапшырырға мөмкин. Бланк тултырғанда исем-фамилияғыҙҙы, атайығыҙҙың исемен,  алырға теләгән фамилияны һәм уны алмаштырыу сәбәбен, ғаилә хәлегеҙ һәм балаларығыҙ тураһындағы мәғлүмәтте күрһәтегеҙ.
  4. Яңы фамилияны теркәү.

Ғәҙәттә ғаризаны бер ай  ҡарайҙар. Ә документтарҙы тикшереү буйынса ҡатмарлыҡтар килеп сыҡһа, өс айға тиклем һуҙылыуы бар. Документтың әҙер булыу-булмауын  “Дәүләт хеҙмәте” порталында шәхси кабинет аша ҡарап барырға мөмкин. Шулай уҡ һеҙгә СМС-хәбәр килеүе ихтимал.

Әҙер булғас фамилияны үҙгәртеүҙе теркәтеү өсөн  ЗАГС бүлегенә барып,  яңы документ алыу тураһында  махсус журналға  ҡултамға ҡуйырға кәрәк булыр. Шунан һуң инде  паспортығыҙҙы алмаштырыу өсөн 90 көн ваҡыт бирелә.

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика