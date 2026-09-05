+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Сентября , 07:30

Башҡортостанда өс ир маркетплейстан 6 млн һумлыҡ тауар урлаған

 Оперативниктар фиктив кире ҡайтарыу аша  ҙур күләмдә тауарҙар урланыуын асыҡланы.

Башҡортостанда өс ир маркетплейстан 6 млн һумлыҡ тауар урлағанБашҡортостанда өс ир маркетплейстан 6 млн һумлыҡ тауар урлаған
Башҡортостанда өс ир маркетплейстан 6 млн һумлыҡ тауар урлаған

 Полицияның Өфө район бүлегенә популяр маркетплейстың хәүефһеҙлек хеҙмәте хеҙмәткәре мөрәжәғәт иткән.  Ул ғинуарҙан июнгә тиклем билдәһеҙ кешеләрҙең тауарҙы фиктив рәүештә кире ҡайтарыу аша  тауарҙарҙы урлауы хаҡында хәбәр иткән.

 Поллиицейскийҙар асыҡлауынса,  енәйәтселәр тауар биреү пунктының эске иҫәп алып барыу системаһына  үтеп ингән. Улар ялған фейктар, аккаунттар аша заказдар бигән һәм  аҙаҡ программалағы статустар аша ул тауарҙарҙы үҙләштергән. Урланған тауарҙы интернет-иғландар аша һатҡандар.  Дөйөм зыян 6 млн һумдан ашып киткән.

Эске эштәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре  Өфө районынан 20, 23 һәм 25 йәшлек йәштәрҙе ҡулға алған. Улар барыһы ла үҙҙәренең ғәйебен таныған.

    Тикшереү ваҡытында уларҙан 1,5 млн һум аҡса, ике автомобиль, 14 телефон,  банк карталары, сим-карталар һәм урланған тауарҙар  тартып алынған.  Уларға ҡарата енәйәт эше асылған, артабан башҡа енәйәттәргә ҡатнашлыҡтары булыу-булмауы тикшерелә.  

Фото: Башинформ. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика