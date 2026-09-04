+25 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Сентября , 11:08

Ҡурсаҡ театры миҙгел аса

11 сентябрь көнө труппа Александр Островский әҫәре буйынса премьера менән 95-се юбилей миҙгелен башлап ебәрәсәк. Кисә спектаклде "тапшырыу", йәғни ябык күрһәтеү үтте. Уны билдәле театр әһелдәре, журналистар һәм тәнҡитселәр ҡараны.  

Ҡурсаҡ театры миҙгел асаҠурсаҡ театры миҙгел аса
Ҡурсаҡ театры миҙгел аса

Нимәһе үҙенсәлекле: Островскийҙың "Не всё коту масленица" пьесаһы өлкән аудитория өсөн тәғәйенләнгән. Ә бына Новосибирский ҡалаһынан саҡырылған режиссер Эльмира Куриленко спектаклде кескәй тамашасыларға ҡыҙыҡлы итерлек ысул уйлап тапҡан. Ул геройҙарҙың ысынбарлығын бөжәктәр донъяһы менән паралель рәүештә алып бара. Мәҫәлән, ҡарт, уҫал Ахов образы - үрмәксе, елбәҙәк Агния күбәләк булып сәхнәгә сыға. Ҡыҫҡаһы, авторҙың кеше характерына мөхәббәт көсөнөң йоғонтоһо хаҡында яҙған мәңгелек әҫәрен яңыса, заманса ҡуйылышта ҡарай аласаҡһығыҙ!

Спектаклде сығарыуҙа шулай уҡ бик талантлы ижади төркөм көс һалған. Ҡуйыусы рәссам - Наталья Бирюкова, ҡурсаҡтар буйынса рәссам - Наталья Бирбкова, яҡтылыҡ буйынса рәссам - Елена Древалева (Мәскәү). Компьютер графикаһын "АРТ-МЕДИА" креатив индустриялар студияһы эшләгән.

Эльмира Куриленко әҫәрҙе ҡуйырға уйлағас та Новосибирск ҡалаһында йәшәп ижад итеүсе талантлы композитор һәм шағирә Юлия Пискунова менән хеҙмәттәшлек итә башлай. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ул былтыр 49 ғына йәшендә ҡаты ауырыуҙан һуң вафат була. Был спектаклдә уның тамамлап өлгөргән ижад емештәре яңғыраны. Ә тамамлап өлгөрмәгән урындарын шиғырҙар һәм йырҙар авторы Сергей Рябов менән композитор Антон Ильяшенко эшләгән.

"Не всё коту масленица" - тамашасылар күңелен яуларлыҡ, тәрән фәлсәфәгә эйә спектакль булып Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры репертуарында үҙ урынын алыр, тип ышанғы килә. 

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика