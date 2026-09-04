Әҙибәне ҙурлап, хөрмәтләп...

Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, 16 китап авторы, журналистика ветераны Нәжиә Заһир ҡыҙын кемдәрҙер юмор оҫтаһы, кемдәрҙер прозаик, кемдәрҙер балалар яҙыусыһы итеп белә. Ул был өлкәләрҙең барыһында ла әүҙем һәм емешле эшләне. Бының һөҙөмтәһе булып, юбилей алдынан ғына "БашРедактор” онлайн-нәшриәтендә донъя күргән “Әҫәрҙәр. Дүрт томда” китаптары.
Юбилей сараһында олоғайыу сәбәпле Нәжиә апай үҙе ҡатнаша алманы. Уның сәләмдәрен, йылы теләктәрен ҡыҙы Ләйсән Йосопова еткерҙе. Халыҡ шағиры Гөлфиә Юнысова йәшлек хәтирәләре менән бүлешһә, ғалимә Гөлфиә Гәрәева әҙибәнең прозоһына анализ яһап үтте. Яҡташы Ринат Камал уның "Ағиҙел" журналында эшләгән осорон иҫкә алып үтте. Шулай уҡ сарала шағирҙар Әхмәр Үтәбай, Илгиз Ишбулатов, Рәзилә Ырыҫҡужиналар сығыш яһаны. Ә әҙибәнең нәҫеленән булған талантлы йырсы Вилдан Игеҙйәнов моңло йырҙарын бүләк итте.
Нәжиә апайҙың яҡташтары ҡыуаныслы яңылыҡ менән килгән ине: тиҙҙән балалар араһында исемле премияға конкурс иғлан ителәсәк икән. Был йәш таланттарҙы асыҡлау һәм үҫтереү маҡсатында ойоштола.
Матур кисәне тамамлап, Милли әҙәбиәт музейы директоры Зәки Әлибаев Нәжиә апайҙың ижадына битараф булмаған балаларына, ейән-ейәнсәрҙәренә рәхмәт һүҙҙәрен еткерҙе.