+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Сентября , 12:02

Әҙибәне ҙурлап, хөрмәтләп...

Бөгөн Мәжит Ғафуриҙың мемориаль йорт-музейында билдәле әҙибә Нажия Игеҙйәнованың 80 йәшлек юбилейына арналған матур осрашыу үтте. Унда яҙыусылар, шағирҙар, журналистар, әҙәбиәт һөйөүселәр һәм Ҡыйғы районы вәкилдәре ҡатнашты.  

Әҙибәне ҙурлап, хөрмәтләп...Әҙибәне ҙурлап, хөрмәтләп...
Әҙибәне ҙурлап, хөрмәтләп...

Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, 16 китап авторы, журналистика ветераны Нәжиә Заһир ҡыҙын кемдәрҙер юмор оҫтаһы, кемдәрҙер прозаик, кемдәрҙер балалар яҙыусыһы итеп белә. Ул был өлкәләрҙең барыһында ла әүҙем һәм емешле эшләне. Бының һөҙөмтәһе булып, юбилей алдынан ғына "БашРедактор” онлайн-нәшриәтендә донъя күргән “Әҫәрҙәр. Дүрт томда” китаптары. 

Юбилей сараһында олоғайыу сәбәпле Нәжиә апай үҙе ҡатнаша алманы. Уның сәләмдәрен, йылы теләктәрен ҡыҙы Ләйсән Йосопова еткерҙе. Халыҡ шағиры Гөлфиә Юнысова йәшлек хәтирәләре менән бүлешһә, ғалимә Гөлфиә Гәрәева әҙибәнең прозоһына анализ яһап үтте. Яҡташы Ринат Камал уның "Ағиҙел" журналында эшләгән осорон иҫкә алып үтте. Шулай уҡ сарала шағирҙар Әхмәр Үтәбай, Илгиз Ишбулатов, Рәзилә Ырыҫҡужиналар сығыш яһаны. Ә әҙибәнең нәҫеленән булған талантлы йырсы Вилдан Игеҙйәнов моңло йырҙарын бүләк итте.

Нәжиә апайҙың яҡташтары ҡыуаныслы яңылыҡ менән килгән ине: тиҙҙән балалар араһында исемле премияға конкурс иғлан ителәсәк икән. Был йәш таланттарҙы асыҡлау һәм үҫтереү маҡсатында ойоштола.

Матур кисәне тамамлап, Милли әҙәбиәт музейы директоры Зәки Әлибаев Нәжиә апайҙың ижадына битараф булмаған балаларына, ейән-ейәнсәрҙәренә рәхмәт һүҙҙәрен еткерҙе.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика