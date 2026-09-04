Көн ҡаҙағында - хәүефһеҙлек

Мәктәп хәүефһеҙлеге – өҫтөнлөклө мәсьәлә
Яңы уҡыу йылы мәғариф системаһында балаларҙың хәүефһеҙлегенә иғтибарҙы көсәйтеү менән башланды. Мәктәптәрҙә хәүефһеҙлек өсөн яуаплы айырым хеҙмәткәрҙәр институты индерелә, уларға ай һайын 30 мең һум өҫтәмә түләү ҡаралған. Психологик ярҙам системаһын да көсәйтеү күҙаллана.
31 августа Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров үткәргән оператив кәңәшмәлә был йүнәлештә яһалма интеллект мөмкинлектәренән файҙаланыу мәсьәләһе лә күтәрелде. Мәктәптәрҙәге видеокүҙәтеү системаһын заманса технологиялар менән тулыландырыу хәүефле хәлдәрҙе иртәрәк асыҡларға һәм уларға тиҙерәк яуап бирергә мөмкинлек бирәсәк. Тимәк, яңы уҡыу йылында мәктәп хәүефһеҙлеге тик һаҡ хеҙмәтенә генә түгел, ә технология һәм психологик ярҙамға ла таянасаҡ.
Әммә хәүефһеҙ мәктәп – ул тик камералар, һаҡ хеҙмәткәрҙәре һәм технологиялар ғына түгел. Уның нигеҙендә бала менән көн һайын аралашҡан, уның кәйефен һәм проблемаларын башҡаларҙан алдараҡ һиҙгән педагог тора. Шуға күрә яңы уҡыу йылында уҡытыусының үҙенә булған иғтибарҙың артыуы ла әһәмиәтле.
Педагог статусы: һүҙҙән - эшкә
Мәғариф темаһы менән бәйле тағы бер мөһим яңылыҡ – Башҡортостан Башлығының педагог һөнәренең абруйын күтәреүгә йүнәлтелгән указының ғәмәлгә инеүе. Документ йәш уҡытыусылар өсөн кәмендә бер йыллыҡ остазлыҡ системаһын индереүҙе, педагогтарҙың профессиональ үҫешен яҡлауҙы күҙ уңында тота. Уҡытыусыларға электрон белем биреү ресурстарынан бушлай файҙаланыу мөмкинлеге бирелә, педагогтар өсөн яңы дәүләт наградаһы булдырыу тәҡдим ителә. 2030 йылға тиклем һөнәрҙең абруйын күтәреү буйынса “юл картаһы” ла әҙерләнәсәк.
Был сараларҙың әһәмиәте айырым өҫтәмәләрҙә генә түгел. Мәктәптәрҙә кадрҙарҙы һаҡлап ҡалыу өсөн йәш белгестәргә ярҙам итеү, тәжрибәле уҡытыусыларҙың белемен йәш быуынға тапшырыу һәм педагог һөнәренең йәмғиәттәге абруйын күтәреү мөһим.
Колледждар – иҡтисад өсөн кадрҙар әҙерләү үҙәге
Мәктәптә уҡытыусы баланың һәләтен күреп, киләсәккә юл һайларға ярҙамлаша. Артабан был юл һөнәри белем биреү системаһында дауам итә. Шуға күрә уҡыу йорттарын төбәктең реаль иҡтисад ихтыяждары менән бәйләү мөһим. 1 сентябрҙә Радий Хәбиров Өфөнөң Яғыулыҡ-энергетика колледжында булды. Унда “Профессионалитет” федераль проекты сиктәрендә яңыртылған уҡыу оҫтаханалары күрһәтелде, энергетика предприятиелары менән хеҙмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Колледжда яғыулыҡ-энергетика комплексы өсөн кадрҙар әҙерләү кластеры ойошторолған. Бындай алым йәштәрҙең эшкә урынлашыу мөмкинлеген арттыра һәм төбәк иҡтисадының кадрҙар тотороҡлолоғон тәьмин итә.
Кадрҙар әҙерләү мәсьәләһе сәнәғәттең айырым тармаҡтары өсөн дә көнүҙәк. 31 августа Өфөлә IV Халыҡ-ара геология чемпионаты – “ГеоСаҡырыу” башланды. Рәсәйҙең 19 төбәгенән һәм 13 сит илдән 300-ҙән ашыу студент ҡатнашҡан ярыш Башҡортостанды йәш геологтарҙың халыҡ-ара осрашыу майҙанына әйләндерҙе. Чемпионат 9 сентябргә тиклем барасаҡ, ә еңеүселәргә алдынғы тармаҡ предприятиеларында стажировка үтеү мөмкинлеге бирелә.
Был бәйге һөнәри оҫталыҡты һынау менән генә сикләнмәй – йәш белгестәр тармаҡҡа йәлеп ителә, уларҙың киләсәктәге карьераһына юл да аса.
Алда һайлауҙар
Республика етәкселегенең көн тәртибендә хәүефһеҙлек мәсьәләһе өҫтөнлөклө булып ҡала. Радий Хәбиров үткәргән оператив кәңәшмәлә һайлауҙарҙы хәүефһеҙ үткәреүгә әҙерлек тикшерелде. Тәртип һаҡлауға 10 меңдән ашыу хоҡуҡ һаҡлау хеҙмәткәре йәлеп ителәсәк, муниципалитет башлыҡтарына территорияларҙың хәүефһеҙлеген шәхсән контролдә тотоу ҡушылды.
Ҡыуаныслы хәбәрҙәр
1 сентябрҙә Өфөлә Пугачёв урамының Геофизиктар урамынан Генерал Рыленко урамына тиклемге 2,5 километрлыҡ участкаһы дүрт һыҙатлы хәрәкәт өсөн асылды. Эштәр республика Башлығы ҡушыуы буйынса планлаштырылғандан алда тамамланды. Яңыртылған юл ҡаланың көньяҡ өлөшөндә транспорт бәйләнешен яҡшыртып, юлдың үткәреү һәләтен арттырырға тейеш. Был, үҙ сиратында, халыҡ өсөн көндәлек йөрөүҙе уңайлаштырыуға һәм транспорт көсөргәнешен кәметеүгә йүнәлтелгән.
Ауыл хужалығында мөһим күрһәткескә өлгәшелде: аграрийҙар 2 миллион тонна ашлыҡ йыйып алды. Был, беренсе сиратта, республиканың аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген нығыта, ә йыйылған уңыш эшкәртеү сәнәғәте һәм малсылыҡ өсөн дә мөһим ресурс булып тора. Күрһәткес ауыл хужалығының төбәк иҡтисадындағы әһәмиәтен тағы бер ҡат раҫлай. Иң мөһиме, ашлыҡ күләме генә түгел, уны артабан эшкәртеп, өҫтәмә ҡиммәтле продукцияға әйләндереү – республиканың ауыл хужалығы алдында торған төп бурыстарҙың береһе.
Башҡортостанда ваҡиғалар туризмы киңәйә: 2026 йылда муниципалитеттарҙа йәмғеһе 1,2 меңдән ашыу спорт, мәҙәни, гастрономия һәм эшлекле сара үткәреү планлаштырыла. Был республика ҡалаларын һәм райондарын танытыу менән бергә урындағы эшҡыуарҙар һәм етештереүселәр өсөн дә яңы мөмкинлектәр аса. Туристар ағымының артыуы йүнәлештең һөҙөмтәлелеген раҫлай: 2025 йылда Башҡортостанға 2,4 миллиондан ашыу кеше килгән.
Борсоуға һалған хәлдәр
Аҙнаның көн тәртибендә хәүефһеҙлеккә бәйле борсолоу тыуҙырған ваҡиғалар ҙа булды. 2 сентябрҙә Кушнаренко гимназияһында уҡыусылар араһындағы конфликт һөҙөмтәһендә туғыҙынсы класс уҡыусыһы класташын яраланы. Был хәл мәктәптәрҙә хәүефһеҙлек системаһын көсәйтеүҙең ни тиклем мөһим булыуын тағы бер ҡат күрһәтте.
Аҙнаның икенсе хәүефле ваҡиғаһы – Баймаҡ районында йортта газ-һауа ҡатнашмаһы шартлауы. Ике кеше зыян күреп, дауаханаға оҙатылды. Был осраҡ барыбыҙға ла көнкүрештә газ менән файҙаланғанда хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәүҙең мөһимлеген иҫкә төшөрә. Һаҡ булайыҡ!
Ҡыҫҡаһы...
Ошо аралағы ваҡиғалар республика көн тәртибенең бер-береһе менән бәйле бер нисә йүнәлешен күрһәтте: хәүефһеҙлек, заманса инфраструктура һәм иҡтисади тотороҡлолоҡ. Бер яҡтан, мәктәптәрҙе, һайлауҙарҙы һәм көнкүреш мөхитен хәүефһеҙ итеү бурысы торһа, икенсе яҡтан юлдар, производство һәм ауыл хужалығы кеүек үҫеш нигеҙҙәре нығытыла.
Яңы уҡыу йылы башланған был көндәрҙең төп һабағы шул: үҫеш - яңы объекттар төҙөү генә түгел, ә кешеләр өсөн хәүефһеҙ, уңайлы һәм тотороҡло тормош шарттары булдырыу ҙа. Ә был шарттарҙың һөҙөмтәһе көндәлек тормошта ғына түгел, ял итеү мөмкинлектәрендә лә сағыла.
Шуға күрә алдағы ял көндәрен дә күңелле һәм файҙалы үткәрергә мөмкин. 5–6 сентябрҙә Стәрлетамаҡта «Купец 2.0» фестивале көтә, Өфөлә «Көҙ романтикаһы» тамашасыларҙы йыйырға әҙер. Ә тәбиғәт ҡосағына сығып ял итергә теләүселәр өсөн Башҡортостандың матур урындары һәр саҡ асыҡ. Ҡайҙа барырға һайлау - үҙегеҙҙән!
Эксперт фекере
“Минченко консалтинг” коммуникация холдингы президенты Евгений Минченко фекеренсә, Владимир Путиндың Башҡортостандағы эре инфраструктура проекттарына иғтибары республиканың федераль кимәлдәге әһәмиәтен нығыта. Мәғариф, фән, медицина һәм транспорт өлкәләрендәге проекттар федераль ҡарарҙарҙың төбәктә конкрет һөҙөмтәләргә әүерелеүен күрһәтә. Федераль үҙәк менән һөҙөмтәле хеҙмәттәшлек һәм проекттарҙы ваҡытында тормошҡа ашырыу Башҡортостан өсөн яңы ҙур башланғыстарға юл аса.
Эксперт фекере
Сәйәси мәғлүмәт үҙәге генераль директоры Алексей Мухин билдәләүенсә, уҡытыусының статусын бер генә сара - миҙал йәки бер тапҡыр бирелә торған өҫтәмә түләү менән генә күтәреп булмай. Бында комплекслы, оҙайлы эш кәрәк: лайыҡлы эш хаҡы, мәктәптәрҙә хәүефһеҙлек, йәш белгестәргә остазлыҡ итеү, йәмәғәтселек тарафынан танылыу - быларҙың барыһы ла 2030 йылға тиклемге берҙәм юл картаһына инергә тейеш. Уның фекеренсә, Башҡортостан тап ошолай - бер тапҡыр сығарылған бойороҡтар менән түгел, ә бөтөн бер система аша эш итеү юлын һайлаған да инде.
Әйткәндәй
Быйыл 1 сентябрҙә республиканың мәктәптәренә 500 меңдән ашыу уҡыусы, шул иҫәптән 41 мең беренсе класс уҡыусыһы барҙы.
Мәғарифҡа ҡағылышлы бер мөһим күрһәткес – юғары уҡыу йорттарына бюджетҡа ҡабул итеүҙә уртаса балдың үҫеүе. 2024 йылда был күрһәткес 59,7 булған, 2026 йылда ул 73,7 балға еткән.
Фото: "Йәшлек" гәзите.