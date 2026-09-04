+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Сентября , 12:32

Айнур Асҡаров 100 миллион һумлыҡ фильм төшөргән

«Еңеү почтальоны» нәфис фильмы (16+) – Рәсәй, Белоруссия һәм Ҡаҙағстандың уртаҡ проекты. Картина 3 сентябрҙән БДБ илдәрендә прокатҡа сыға.  

Айнур Асҡаров 100 миллион һумлыҡ фильм төшөргәнАйнур Асҡаров 100 миллион һумлыҡ фильм төшөргән
Айнур Асҡаров 100 миллион һумлыҡ фильм төшөргән

Проекттың генераль продюсеры һәм идея илһамландырыусыһы — Ҡаҙағстандың Кинематографистар лигаһы идараһы рәйесе Айҙар Баталов. Ә режиссеры - яҡташыбыҙ Айнур Асҡаров.

«Фильмдың бюджеты – 100 миллион һум тирәһе. Был шәхси бизнес ярҙамы менән Ҡаҙағстан аҡсаһы, Рәсәйҙән дә ярҙам булды. Бюджеттың күп өлөшө — Ҡаҙағстандыҡы», — тигән Айҙар Баталов.

«Еңеү почтальоны» фильмы өҫтөндә эш 2025 йылдың аҙағында башланғайны. Ул Белоруссияның Минск ҡалаһы янында төшөрөлгән. Сценарий нигеҙендә – алғы һыҙыҡта батырлыҡ ҡылған 18 йәшлек почтальондың тарихы. Төп ролде Ҡаҙағстан актеры Алихан Нуржауов башҡара.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика