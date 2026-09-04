Айнур Асҡаров 100 миллион һумлыҡ фильм төшөргән

Проекттың генераль продюсеры һәм идея илһамландырыусыһы — Ҡаҙағстандың Кинематографистар лигаһы идараһы рәйесе Айҙар Баталов. Ә режиссеры - яҡташыбыҙ Айнур Асҡаров.
«Фильмдың бюджеты – 100 миллион һум тирәһе. Был шәхси бизнес ярҙамы менән Ҡаҙағстан аҡсаһы, Рәсәйҙән дә ярҙам булды. Бюджеттың күп өлөшө — Ҡаҙағстандыҡы», — тигән Айҙар Баталов.
«Еңеү почтальоны» фильмы өҫтөндә эш 2025 йылдың аҙағында башланғайны. Ул Белоруссияның Минск ҡалаһы янында төшөрөлгән. Сценарий нигеҙендә – алғы һыҙыҡта батырлыҡ ҡылған 18 йәшлек почтальондың тарихы. Төп ролде Ҡаҙағстан актеры Алихан Нуржауов башҡара.