Һабантуй түгел, ә "Ҡәләмтуй"!

Ҡәләм оҫталарын бер майҙанға йыйған ваҡиға хәҙерге әҙәбиәт алдында торған һорауҙар, заман тыуҙырған темалар тураһында фекер алышыуҙы, һәләтле балаларҙы үҫтереүгә һәм башлап яҙыусыларға булышлыҡ итеүҙе маҡсат итте.
Әбйәлил таланттарына Яҙыусылар союзы рәйесе Айгиз Баймөхәмәтов, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Эльвира Айытҡолова, халыҡ шағиры Лариса Абдуллина, район хакимиәте башлығы Айрат Әминев һәм халыҡ яҙыусыһы Мөнир Ҡунафиндар менән осрашып аралашыу бәхете тейҙе.
Байрамда ҡатнашыусылар секция ултырыштарында ҡатнашты, әҫәрҙәр буйынса фекер алышты. Әүҙем ижадсылырҙың эшмәкәрлеге "Ал да нур сәс халҡыңа" миҙалы, Почет грамоталары менән баһаланды.
Иң мөһиме, Әбйәлил районының үҙ Яҙыусылар, шағирҙар һәм журналистар Союзы буласаҡ. Уның етәксеһе итеп йәш яҙыусы, мәғариф хеҙмәткәре Илгиз Истәмғәлин һайланды. Ә "Ҡәләмтуй" фестивале өс йыл һайын ойоштороласаҡ.