+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Сентября , 12:38

Һабантуй түгел, ә "Ҡәләмтуй"!

Әбйәлил районы хакимиәте үҙ әҙиптәре өсөн әһәмиәтле, күңелле, шулай уҡ бай йөкмәткеле фестиваль ойошторҙо.  

Һабантуй түгел, ә "Ҡәләмтуй"!Һабантуй түгел, ә "Ҡәләмтуй"!
Һабантуй түгел, ә "Ҡәләмтуй"!

Ҡәләм оҫталарын бер майҙанға йыйған ваҡиға хәҙерге әҙәбиәт алдында торған һорауҙар, заман тыуҙырған темалар тураһында фекер алышыуҙы, һәләтле балаларҙы үҫтереүгә һәм башлап яҙыусыларға булышлыҡ итеүҙе маҡсат итте.

Әбйәлил таланттарына Яҙыусылар союзы рәйесе Айгиз Баймөхәмәтов, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Эльвира Айытҡолова, халыҡ шағиры Лариса Абдуллина, район хакимиәте башлығы Айрат Әминев һәм халыҡ яҙыусыһы Мөнир Ҡунафиндар менән осрашып аралашыу бәхете тейҙе. 

Байрамда ҡатнашыусылар секция ултырыштарында ҡатнашты, әҫәрҙәр буйынса фекер алышты. Әүҙем ижадсылырҙың эшмәкәрлеге "Ал да нур сәс халҡыңа" миҙалы, Почет грамоталары менән баһаланды.

Иң мөһиме, Әбйәлил районының үҙ Яҙыусылар, шағирҙар һәм журналистар Союзы буласаҡ. Уның етәксеһе итеп йәш яҙыусы, мәғариф хеҙмәткәре Илгиз Истәмғәлин һайланды. Ә "Ҡәләмтуй" фестивале өс йыл һайын ойоштороласаҡ.

 

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика