+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Сентября , 05:05

Йөрәктәрҙе һыҡратҡан хәбәр!

Хабаровск крайында вахтала эшләгән Башҡортостан шахтеры ишелеп төшкән тау тоҡомдары аҫтында ҡалып һәләк булған.

Йөрәктәрҙе һыҡратҡан хәбәр!Йөрәктәрҙе һыҡратҡан хәбәр!
Йөрәктәрҙе һыҡратҡан хәбәр!

Фажиғә 30 август кисендә «Ольга» алтын руднигында булған. 175 метр тәрәнлектә тау тоҡомо ишелеп төшкән, уның аҫтында Учалынан 33 йәшлек Румель Вилданов ҡалған.

Ҡотҡарыусылар ирҙең кәүҙәһен икенсе көнөнә генә сығара алған. Тағы ла ике эшсе йәрәхәтләнгән һәм дауаханаға оҙатылған.

Румель вахта ысулы менән эшләгән, һөнәри эшмәкәрлегенән буш ваҡытында Башҡортостан чемпионатында сығыш яһаусы «Горняк» һәүәҫкәр футбол клубында һөжүмсе булып уйнаған.

Хабаровск крайының Тәфтиш комитеты енәйәт эше ҡуҙғатҡан. Әлеге ваҡытта ишелеүҙең шарттары һәм фажиғәнең сәбәптәре асыҡлана.

Мәрхүмдең яҡындарының һәм туғандарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика