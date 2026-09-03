Йөрәктәрҙе һыҡратҡан хәбәр!

Фажиғә 30 август кисендә «Ольга» алтын руднигында булған. 175 метр тәрәнлектә тау тоҡомо ишелеп төшкән, уның аҫтында Учалынан 33 йәшлек Румель Вилданов ҡалған.
Ҡотҡарыусылар ирҙең кәүҙәһен икенсе көнөнә генә сығара алған. Тағы ла ике эшсе йәрәхәтләнгән һәм дауаханаға оҙатылған.
Румель вахта ысулы менән эшләгән, һөнәри эшмәкәрлегенән буш ваҡытында Башҡортостан чемпионатында сығыш яһаусы «Горняк» һәүәҫкәр футбол клубында һөжүмсе булып уйнаған.
Хабаровск крайының Тәфтиш комитеты енәйәт эше ҡуҙғатҡан. Әлеге ваҡытта ишелеүҙең шарттары һәм фажиғәнең сәбәптәре асыҡлана.
Мәрхүмдең яҡындарының һәм туғандарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ!