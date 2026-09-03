+28 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Сентября , 10:56

Сергетыш яһарға кил!

Сергетеш — башҡорттарҙың ат егеү кәрәк-ярағында мөһим урын биләгән әйбер. Уны аттың арҡаһын һаҡлау өсөн эйәр аҫтына һалғандар. Байрамса төрҙәрен биҙәктәр, сигеүҙәр һәм суҡтар менән биҙәгәндәр. Бөгөн был һөнәр оҫталар ярҙамында тергеҙелә.

Сергетыш яһарға кил!Сергетыш яһарға кил!
Сергетыш яһарға кил!

10 сентябрҙә сәғәт 14:00-тә РЦНТ-ның «Урал» этноүҙәгендә башҡорттоң традицион ат егеү кәрәк-ярағы — сергетеш яһау буйынса оҫталыҡ дәресе үтәсәк.

Дәресте Бөрйән районы оҫтаһы Рәшиҙә Ғиззәтуллина үткәрәсәк. Ул сергетыш яһауҙың традицион техникаһы менән уртаҡлашыу өсөн махсус рәүештә Өфөгә килә.

Кәрәкле әйберҙәр:
  ватман йәки обой ҡағыҙы;
  һыҙым (черчение) ҡағыҙы;
  линейка, ҡәләм;
  фломастерҙар;
  ҡайсы;
  төҫлө ҡағыҙ;
  елем (клей).
Туҡыма: 40×40 см ҙурлығындағы 2 киҫәк (береһе ҡыҙыл төҫтә).

Адрес: «Урал» этноүҙәге (РЦНТ), Ленин урамы, 56 (Киров урамы яғынан инергә).

Фото: https://vk.ru/id138412928?w=wall-218323322_2608

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика