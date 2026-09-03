Сергетыш яһарға кил!

10 сентябрҙә сәғәт 14:00-тә РЦНТ-ның «Урал» этноүҙәгендә башҡорттоң традицион ат егеү кәрәк-ярағы — сергетеш яһау буйынса оҫталыҡ дәресе үтәсәк.
Дәресте Бөрйән районы оҫтаһы Рәшиҙә Ғиззәтуллина үткәрәсәк. Ул сергетыш яһауҙың традицион техникаһы менән уртаҡлашыу өсөн махсус рәүештә Өфөгә килә.
Кәрәкле әйберҙәр:
ватман йәки обой ҡағыҙы;
һыҙым (черчение) ҡағыҙы;
линейка, ҡәләм;
фломастерҙар;
ҡайсы;
төҫлө ҡағыҙ;
елем (клей).
Туҡыма: 40×40 см ҙурлығындағы 2 киҫәк (береһе ҡыҙыл төҫтә).
Адрес: «Урал» этноүҙәге (РЦНТ), Ленин урамы, 56 (Киров урамы яғынан инергә).
Фото: https://vk.ru/id138412928?w=wall-218323322_2608