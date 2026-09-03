+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Сентября , 04:15

Рөстәм Нәбиев йәнә барыһын да таң ҡалдырмаҡсы

🏃‍♂️ Блогер Өфөлә тәүге тапҡыр 42,2 саҡрымлыҡ марафон дистанцияһын үтергә ниәтләй.

Рөстәм Нәбиев йәнә барыһын да таң ҡалдырмаҡсыРөстәм Нәбиев йәнә барыһын да таң ҡалдырмаҡсы
Рөстәм Нәбиев йәнә барыһын да таң ҡалдырмаҡсы

Аяҡһыҙ ҡалған Өфө блогеры халыҡ-ара марафонда ҡатнашасаҡ. Дистанцияны ул коляскала үтәсәк — Нәбиев быға тиклем дә йүгереү ярыштарында ҡатнашҡайны, әммә тулы марафонды беренсе тапҡыр буласаҡ.

Спортсы үҙе әйтеүенсә, ул иң беренсе сиратта маршруттан кинәнес алырға һәм үҙ мөмкинлектәренең сиген аңларға теләй. Шул уҡ ваҡытта Өфө юлдарының сифатын да тикшермәксе.

«Мөмкинлектәремдең ҡайһы тирәлә сикләнгәнен йәки сикләнмәгәнен, йәғни уларҙың ни тиклем сикһеҙ булыуын һәм үтә алмаҫлыҡ ниндәйҙер сик бармы-юҡмы икәнен үҙем өсөн аңларға теләйем», — тип һөйләне Нәбиев.

Марафон 12 һәм 13 сентябрҙә үтәсәк. Был йылда маршрутты үҙгәрткәндәр: ҡатнашыусылар тәүге тапҡыр Цюрупа, Киров, Гоголь, Коммунистик, Аксаков һәм башҡа урамдар буйлап йүгерәсәк.

Әйткәндәй, Нәбиев быға тиклем ҡулдарында Эвересты яулағайны — ул тарихта быға өлгәшкән беренсе кеше булды.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика