Рөстәм Нәбиев йәнә барыһын да таң ҡалдырмаҡсы

Аяҡһыҙ ҡалған Өфө блогеры халыҡ-ара марафонда ҡатнашасаҡ. Дистанцияны ул коляскала үтәсәк — Нәбиев быға тиклем дә йүгереү ярыштарында ҡатнашҡайны, әммә тулы марафонды беренсе тапҡыр буласаҡ.
Спортсы үҙе әйтеүенсә, ул иң беренсе сиратта маршруттан кинәнес алырға һәм үҙ мөмкинлектәренең сиген аңларға теләй. Шул уҡ ваҡытта Өфө юлдарының сифатын да тикшермәксе.
«Мөмкинлектәремдең ҡайһы тирәлә сикләнгәнен йәки сикләнмәгәнен, йәғни уларҙың ни тиклем сикһеҙ булыуын һәм үтә алмаҫлыҡ ниндәйҙер сик бармы-юҡмы икәнен үҙем өсөн аңларға теләйем», — тип һөйләне Нәбиев.
Марафон 12 һәм 13 сентябрҙә үтәсәк. Был йылда маршрутты үҙгәрткәндәр: ҡатнашыусылар тәүге тапҡыр Цюрупа, Киров, Гоголь, Коммунистик, Аксаков һәм башҡа урамдар буйлап йүгерәсәк.
Әйткәндәй, Нәбиев быға тиклем ҡулдарында Эвересты яулағайны — ул тарихта быға өлгәшкән беренсе кеше булды.