Эскенән ҡыйралған ғүмерҙәр

Өфө ҡалаһының Калинин район суды Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 264-се статьяһы 4-се өлөшөндә ҡаралған енәйәтте ҡылыуҙа ғәйепләнгән Дүртөйлө ҡалаһында тыуған 23 йәшлек егеткә ҡарата енәйәт эшен ҡараны.
2025 йылдың 20 июнендә ғәйепләнеүсе иҫерек хәлдә «БМВ» маркалы автомобиль менән идара иткәндә, Ауыл Богородская урамы буйлап барғанда, рулгә идара итә алмайынса, тәүҙә светофорға, артабан электр бағанаһына һәм юл билдәһе терәгенә бәрелә.
Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә биш пассажирҙың береһе алған йәрәхәттәренән ваҡиға урынында уҡ вафат була. Башҡа пассажирҙар тән йәрәхәттәре алып, медицина учреждениеларына оҙатыла.
Ғәйепләнеүсе үҙ ғәйебен өлөшләтә таныған.
Суд ҡарары менән ғәйепләнеүсегә колония-поселениела үтәү шарты менән 7 йылға иркенән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнде, шулай уҡ ул 2 йыл 6 айға транспорт саралары менән идара итеү хоҡуғынан мәхрүм ителде.
Бынан тыш, суд хөкөм ителеүсенән мәрхүмәнең әсәһе файҙаһына 1 миллион 700 мең һум күләмендә һәм ике зыян күреүсе файҙаһына 700-әр мең һум күләмендә рухи зыянды ҡаплауҙы түләтергә ҡарар итте.
Хөкөм ҡарары әле законлы көсөнә инмәгән.
Фото: https://web.max.ru/-72495441322624