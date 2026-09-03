Әҙәби-музыкаль лекторийға – 85!

22 октябрь көнө филармония үҙенең сираттағы ижад миҙгелен лекторий юбилейына арналған ҙур концерт программаһы менән аса. 30-ҙан ашыу сәнғәт әһелен туплаған коллективтың сағыу, үҙенсәлекле сығышынан ситтә ҡалмағыҙ!
Концерттың режиссеры – Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Сулпан Асҡарова, сценарий авторҙары –Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәрҙәре Венера Әюпова менән Оксана Семенова. Лекторийҙың художество етәксеһе һәм идея авторы – Башҡортостандың халыҡ артисы Индира Әсәҙуллина.