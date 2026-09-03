+28 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Сентября , 08:06

Әҙәби-музыкаль лекторийға – 85!

1941 йылдың декабрендә Рәсәйҙә тәүгеләрҙән булып Өфө ҡалаһында Әҙәбиәт һәм сәнғәт мәсьәләләре буйынса Республика лекторийы барлыҡҡа килә. Һәм ул Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы тип аталған матур коллективтың башланғысы булып тора.  

Әҙәби-музыкаль лекторийға – 85!Әҙәби-музыкаль лекторийға – 85!
Әҙәби-музыкаль лекторийға – 85!

22 октябрь көнө филармония үҙенең сираттағы ижад миҙгелен лекторий юбилейына арналған ҙур концерт программаһы менән аса. 30-ҙан ашыу сәнғәт әһелен туплаған коллективтың сағыу, үҙенсәлекле сығышынан ситтә ҡалмағыҙ!

Концерттың режиссеры – Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Сулпан Асҡарова, сценарий авторҙары –Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәрҙәре Венера Әюпова менән Оксана Семенова. Лекторийҙың художество етәксеһе һәм идея авторы – Башҡортостандың халыҡ артисы Индира Әсәҙуллина.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика