+28 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Сентября , 08:18

Әҙәби кисәгә рәхим итегеҙ!

Билдәле яҙыусы, сатирик, журналист Нәжиә Игеҙйәнова 80 йәшлек юбилейын билдәләй. Ошо уңайҙан Мәжит Ғафуриҙың йорт музейында матур сара ойошторола.  

Әҙәби кисәгә рәхим итегеҙ!Әҙәби кисәгә рәхим итегеҙ!
Әҙәби кисәгә рәхим итегеҙ!

Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Нажиә Игеҙйәнова – 16 китап авторы. Шулай уҡ ул балалар яҙыусыһы булараҡ та киң билдәле.
Сарала ҡәләм оҫтаһының Милли әҙәбиәт музейы фондында һаҡланған китаптары, фотоһүрәттәре, шәхси әйберҙәре менән танышырға мөмкин буласаҡ.

Үҙенең матур ғүмер байрамын Нәжиә Заһир ҡыҙы “БашРедактор” онлайн-нәшриәтендә донъя күргән “Әҫәрҙәр. Дүрт томда” китаптары менән ҡаршы ала. Ошо китаптарҙың исем туйы ла үтәсәк. Ижад кисәһендә яҙыусының ҡәләмдәштәре, балалары, туғандары, дуҫтары, уҡытыусылар, мәктәп уҡыусылары сығыш яһаясаҡ.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика