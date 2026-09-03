Әҙәби кисәгә рәхим итегеҙ!

Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Нажиә Игеҙйәнова – 16 китап авторы. Шулай уҡ ул балалар яҙыусыһы булараҡ та киң билдәле.
Сарала ҡәләм оҫтаһының Милли әҙәбиәт музейы фондында һаҡланған китаптары, фотоһүрәттәре, шәхси әйберҙәре менән танышырға мөмкин буласаҡ.
Үҙенең матур ғүмер байрамын Нәжиә Заһир ҡыҙы “БашРедактор” онлайн-нәшриәтендә донъя күргән “Әҫәрҙәр. Дүрт томда” китаптары менән ҡаршы ала. Ошо китаптарҙың исем туйы ла үтәсәк. Ижад кисәһендә яҙыусының ҡәләмдәштәре, балалары, туғандары, дуҫтары, уҡытыусылар, мәктәп уҡыусылары сығыш яһаясаҡ.