11 миллион һум аҡсаһынан яҙған

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Өфө ҡалаһы буйынса 7-се һанлы полиция бүлегенең дежур часына 45 йәшлек урындағы ҡатын-ҡыҙҙан ғариза килгән.
Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, уға мессенджерҙа элекке эшендәге етәксеһе булып ҡыланған кеше яҙған. Ул ойошмала ФСБ тикшереүе бара, тип хәбәр иткән һәм уның менән бәйләнешкә сығыуҙары ихтималлығы тураһында иҫкәрткән.
Шул уҡ мәлдә ҡатынға «Мәскәүҙән тикшереүсе» шылтыратҡан. Ул ҡатындың банк иҫәбенән эҙләүҙә булған кешегә 700 мең һум күсерергә маташыуҙары асыҡланғанын, шуға күрә уның терроризмды финанслау буйынса енәйәт эшендә фигурант булып китеүен белдергән. Аҡсаны «ҡотҡарыу» өсөн мутлашыусы ҡатынды бөтә аҡсаһының да «тамғаланған» булыуына һәм уларҙы Үҙәк банк аша «дәүләт купюраларына» ашығыс рәүештә алмаштырырға кәрәклегенә ышандырған.
Ҡурҡыныс хәлдәрҙән ҡотолоу өсөн зыян күреүсе үҙенең 11 миллион һум йыйған аҡсаһын банктан алған. Артабан ул 5 миллион һум һалынған ҡара пакетты «Правда» тигән код һүҙе менән билдәһеҙ егеткә тапшырған. Аҡсаның икенсе өлөшөн - 5,5 миллион һумдан ашыуын - икенсе курьерға биргән. Икенсе көндө ҡатын тағы 750 мең һум алып, уны ла билдәһеҙ кешегә тапшырған.
Зыян күреүсе, ире уның кәйефһеҙ булыуын һиҙеп, нимә булғанын һорашҡас ҡына, алданыуын аңлаған. Ире уны мутлашыусылар алдағанын аңлатҡас, ирле-ҡатынлы шунда уҡ полицияға мөрәжәғәт иткән.
Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы (мутлашыу) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Полиция иҫкәртә: аҡсаны ашығыс рәүештә «хәүефһеҙ иҫәпкә күсереү» талабы менән шылтыратыуҙар, иҫәптәрҙе блокка ҡуйыу менән янауҙар һәм SMS-тан кодтарҙы һорау — мутлашыуҙың классик билдәләре! Банктарҙың һәм хоҡуҡ һаҡлау органдарының ысын хеҙмәткәрҙәре бер ҡасан да кодтарҙы әйтергә, кредиттар алырға йәки аҡсаны «хәүефһеҙ» иҫәптәргә күсерергә талап итмәй.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.