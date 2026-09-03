+28 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Сентября , 10:48

11 миллион һум аҡсаһынан яҙған

Өфөнән бер ҡатын элекке эшендәге "етәксеһенә" ышанып, мутлашыусыларға 11 миллион һумдан ашыу аҡсаһын биргән.

11 миллион һум аҡсаһынан яҙған11 миллион һум аҡсаһынан яҙған
11 миллион һум аҡсаһынан яҙған

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Өфө ҡалаһы буйынса 7-се һанлы полиция бүлегенең дежур часына 45 йәшлек урындағы ҡатын-ҡыҙҙан ғариза килгән.

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, уға мессенджерҙа элекке эшендәге етәксеһе булып ҡыланған кеше яҙған. Ул ойошмала ФСБ тикшереүе бара, тип хәбәр иткән һәм уның менән бәйләнешкә сығыуҙары ихтималлығы тураһында иҫкәрткән.

Шул уҡ мәлдә ҡатынға «Мәскәүҙән тикшереүсе» шылтыратҡан. Ул ҡатындың банк иҫәбенән эҙләүҙә булған кешегә 700 мең һум күсерергә маташыуҙары асыҡланғанын, шуға күрә уның терроризмды финанслау буйынса енәйәт эшендә фигурант булып китеүен белдергән. Аҡсаны «ҡотҡарыу» өсөн мутлашыусы ҡатынды бөтә аҡсаһының да «тамғаланған» булыуына һәм уларҙы Үҙәк банк аша «дәүләт купюраларына» ашығыс рәүештә алмаштырырға кәрәклегенә ышандырған.

Ҡурҡыныс хәлдәрҙән ҡотолоу өсөн зыян күреүсе үҙенең 11 миллион һум йыйған аҡсаһын банктан алған. Артабан ул 5 миллион һум һалынған ҡара пакетты «Правда» тигән код һүҙе менән билдәһеҙ егеткә тапшырған. Аҡсаның икенсе өлөшөн - 5,5 миллион һумдан ашыуын - икенсе курьерға биргән. Икенсе көндө ҡатын тағы 750 мең һум алып, уны ла билдәһеҙ кешегә тапшырған.

Зыян күреүсе, ире уның кәйефһеҙ булыуын һиҙеп, нимә булғанын һорашҡас ҡына, алданыуын аңлаған. Ире уны мутлашыусылар алдағанын аңлатҡас, ирле-ҡатынлы шунда уҡ полицияға мөрәжәғәт иткән.

Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы (мутлашыу) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Полиция иҫкәртә: аҡсаны ашығыс рәүештә «хәүефһеҙ иҫәпкә күсереү» талабы менән шылтыратыуҙар, иҫәптәрҙе блокка ҡуйыу менән янауҙар һәм SMS-тан кодтарҙы һорау — мутлашыуҙың классик билдәләре! Банктарҙың һәм хоҡуҡ һаҡлау органдарының ысын хеҙмәткәрҙәре бер ҡасан да кодтарҙы әйтергә, кредиттар алырға йәки аҡсаны «хәүефһеҙ» иҫәптәргә күсерергә талап итмәй.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика