+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
2 Сентября , 04:35

Элвин Грей шәп яңылығы менән бүлеште!

Башҡортостандың — халыҡ, Татарстандың атҡаҙанған артисы Радик Юлыяҡшиндың (Элвин Грей) иҫ китмәле яңылығы бар.

Элвин Грей шәп яңылығы менән бүлеште!Элвин Грей шәп яңылығы менән бүлеште!
Элвин Грей шәп яңылығы менән бүлеште!

Ул «KazanFirst» баҫмаһына биргән интервьюһында тиҙҙән Ҡазанда татар эстрадаһында оло алға китеш тип ҡабул ителәсәк яңы лейбл асыласағы тураһында һөйләне. Был лейбл билдәле Рәсәй музыканттары Эмин Агаларов һәм Бәхтиәр Алиевтың «Zhara Music» компанияһының бүлендек предприятиеһы буласаҡ, әмма ул «Уфтанма Music» исеме астында эшләйәсәк.

Элвин Грей «Уфтанма»ны ойоштороусыларҙың береһе, шулай уҡ лейбл артистары өсөн остаз буласаҡ. Йырсы Ҡазандағы асыу тантанаһына киләсәк Алиев менән килешеү төҙөүҙәре тураһында хәбәр итте. Шулай уҡ ул данлыҡлы «Яңы тулҡын» («Новая волна») конкурсы менән конкуренциялаша алырлыҡ фестивалдәр уҙғарыласағын иғлан итте.

— Теләһә ҡайһы артистың — ул яңы ғына йырлай башлағанмы, әллә эстрадала үҙ юлын дауам итәме — Эминдың компанияһы менән эшләү мөмкинлеге буласаҡ. Был беҙҙең йәштәр, шулай уҡ етди артистар өсөн иҫ киткес шәп майҙансыҡ буласаҡ, улар Мәскәү кимәлендә эшләй аласаҡ, — тип билдәләне Элвин Грей.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика