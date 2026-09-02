+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
2 Сентября , 03:45

Эҫе көндәр йәнә ҡайта

 Башгидрометүҙәк синоптиктары алдағы ике көнгә һауа торошон фаразланы.

Эҫе көндәр йәнә ҡайтаЭҫе көндәр йәнә ҡайта
Эҫе көндәр йәнә ҡайта

Бөгөн, 2 сентябрҙә, Башҡортостанда урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуасаҡ. Ел көньяҡтан, көньяҡ-көнбайыштан уртаса тиҙлектә, көндөҙ урыны менән көслө булыуы ихтимал. Һауа температураһы көндөҙ +20, +25° тәшкил итәсәк.

Иртәгә, 3 сентябрҙә, әллә ни яуым-төшөм күҙалланмай, тик төндә республиканың көньяҡ-көнсығышында урыны менән бер аҙ ямғыр һибәләп үтеүе мөмкин. Ел көньяҡтан, көньяҡ-көнбайыштан төндә көсһөҙ, көндөҙ урыны менән уртаса тиҙлектә. Һауа температураһы төндә +9, +14°, көнсығыш райондарҙа +4° тиклем, көндөҙ +23, +28° буласаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика