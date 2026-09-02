Эҫе көндәр йәнә ҡайта

Бөгөн, 2 сентябрҙә, Башҡортостанда урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуасаҡ. Ел көньяҡтан, көньяҡ-көнбайыштан уртаса тиҙлектә, көндөҙ урыны менән көслө булыуы ихтимал. Һауа температураһы көндөҙ +20, +25° тәшкил итәсәк.
Иртәгә, 3 сентябрҙә, әллә ни яуым-төшөм күҙалланмай, тик төндә республиканың көньяҡ-көнсығышында урыны менән бер аҙ ямғыр һибәләп үтеүе мөмкин. Ел көньяҡтан, көньяҡ-көнбайыштан төндә көсһөҙ, көндөҙ урыны менән уртаса тиҙлектә. Һауа температураһы төндә +9, +14°, көнсығыш райондарҙа +4° тиклем, көндөҙ +23, +28° буласаҡ.