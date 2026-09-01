+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Сентября , 04:25

Һөйөнсө, бәпес тыуҙы!

  Иртә менән ҡыуаныслы яңылыҡ. Йырсы Илгиз Абдрахманов күп балалы  атай статусына эйә булды!

Һөйөнсө, бәпес тыуҙы!Һөйөнсө, бәпес тыуҙы!
Һөйөнсө, бәпес тыуҙы!

Ғаиләлә өсөнсөгә малай тыуҙы. Илгизде һәм уның тормош иптәшен  ҡотлайбыҙ! Бәләкәстең кәйефе гел күтәренке, йоҡоһо татлы, ә үҙе сәләмәт булһын!

 

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика