+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
31 Августа , 10:00

Утын менән ярҙам иткәндәр

Махсус хәрби операция башланыу менән һәр кем ил һағындағыларға ҡулынан килгәнсә ярҙам итә, гуманитар ылау туплауҙа үҙ өлөшөн индерә. Шулай уҡ яугир ғаиләләре лә иғтибарҙан ситтә ҡалмай.

Утын менән ярҙам иткәндәрУтын менән ярҙам иткәндәр
Утын менән ярҙам иткәндәр

Ошо көндәрҙә Мәләүез районының Сәйет ауылында йәшәгән Людмила һәм Анатолий Петровтарға утын килтергәндәр. Уларҙың улы 2025 йылдан алып МХО-ла контракт буйынса хәрби хеҙмәттә.
- Биләмәлә йәшәгән яугир ғаиләләренә ҡулдан килгәнсә хәстәрлек күрһәтергә тырышабыҙ. Был юлы ауылдашыбыҙҙың ата-әсәһе Людмила Евстафьевна менән Анатолий Терентьевичҡа утын алып килдек. Яугирҙәрҙең ғаиләләрен хәстәрләү мәсьәләһе район хакимиәте етәкселеге менән берлектә башҡарыла, - ти Денис ауыл биләмәһе башлығы Илфат Байсурин.

 

 

"Көнгәк" гәзитенән.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика