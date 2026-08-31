Утын менән ярҙам иткәндәр

Ошо көндәрҙә Мәләүез районының Сәйет ауылында йәшәгән Людмила һәм Анатолий Петровтарға утын килтергәндәр. Уларҙың улы 2025 йылдан алып МХО-ла контракт буйынса хәрби хеҙмәттә.
- Биләмәлә йәшәгән яугир ғаиләләренә ҡулдан килгәнсә хәстәрлек күрһәтергә тырышабыҙ. Был юлы ауылдашыбыҙҙың ата-әсәһе Людмила Евстафьевна менән Анатолий Терентьевичҡа утын алып килдек. Яугирҙәрҙең ғаиләләрен хәстәрләү мәсьәләһе район хакимиәте етәкселеге менән берлектә башҡарыла, - ти Денис ауыл биләмәһе башлығы Илфат Байсурин.
"Көнгәк" гәзитенән.