«Башҡорт хужабикәһе» булараҡ танылған блогер Миләүшә Шәйхлисламова Абхазия буйлап ҙур сәйәхәткә сыҡты һәм яҙылыусылары менән матур кадрҙар менән уртаҡлашты. Үҙенең визитын ул фәлсәфәүи һүҙҙәр яҙылған видеоға төшөргән: «Тормош — ул бүләк, һәр мизгелдән ләззәт ал!»
Блогерҙың объективына илдең иң матур күренештәре: күлдәр, шифаханалар, уңайлы кемпинг-парктар һәм диңгеҙ ярҙары эләккән. Шулай уҡ ул нәзәкәтле зәңгәр гортензиялар фонында эффектлы һүрәттәр яһаған һәм ҡайнар термаль сығанаҡтарҙа булған. Бынан тыш, иң көслө тәьҫир ҡалдырған урындарҙың береһе — шарлауыҡтар. Блогер тәбиғәт көсөнөң уны күңел түренә тиклем ғәжәпләндереүен таныны.