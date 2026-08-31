+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
31 Августа , 05:55

«Тормош — ул бүләк, һәр мизгелдән ләззәт ал!»

«Башкирская домохозяйка» ҙур сәйәхткә сыҡҡан.

«Тормош — ул бүләк, һәр мизгелдән ләззәт ал!»«Тормош — ул бүләк, һәр мизгелдән ләззәт ал!»
«Тормош — ул бүләк, һәр мизгелдән ләззәт ал!»

«Башҡорт хужабикәһе» булараҡ танылған блогер Миләүшә Шәйхлисламова Абхазия буйлап ҙур сәйәхәткә сыҡты һәм яҙылыусылары менән матур кадрҙар менән уртаҡлашты. Үҙенең визитын ул фәлсәфәүи һүҙҙәр яҙылған видеоға төшөргән: «Тормош — ул бүләк, һәр мизгелдән ләззәт ал!»

 

Блогерҙың объективына илдең иң матур күренештәре: күлдәр, шифаханалар, уңайлы кемпинг-парктар һәм диңгеҙ ярҙары эләккән. Шулай уҡ ул нәзәкәтле зәңгәр гортензиялар фонында эффектлы һүрәттәр яһаған һәм ҡайнар термаль сығанаҡтарҙа булған. Бынан тыш, иң көслө тәьҫир ҡалдырған урындарҙың береһе — шарлауыҡтар. Блогер тәбиғәт көсөнөң уны күңел түренә тиклем ғәжәпләндереүен таныны.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика