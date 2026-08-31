Танытмалар тапшырылды

Бөгөн «Ватанды һаҡлаусылар» фонды филиалында «Хәрби хәрәкәттәр ветераны» танытмаларын шәхси хәрби компанияларҙың хеҙмәткәрҙәренә тапшырыу тантанаһы үтте.
Фонд филиалы етәксеһе Гөлнур Ҡолһарина яугирҙарҙы мөһим документ алыуҙары менән ҡотланы. "Һеҙҙең һәр берегеҙ етди һынауҙар аша үтте, үҙ бурысығыҙҙы аҙағынаса үтәне. Ветеран статусын алыу – ул һеҙҙең хеҙмәтегеҙҙе таныу һәм батырлығығыҙға хөрмәт күрһәтеү. Беҙ һәр мәсьәләне хәл итеүҙә бер-беребеҙгә яҡын буласаҡбыҙ. Фондтың ишектәре һеҙҙең өсөн һәр ваҡыт асыҡ», — тип билдәләне Гөлнур Ғәлинур ҡыҙы.
«Хәрби хәрәкәттәр ветераны» танытмаһын 9 «Вагнер» шәхси хәрби компанияһы һәм Шторм Z подразделениеһы хеҙмәткәрҙәре алды. Ул бер нисә льготаға, шул иҫәптән медицина хеҙмәтләндереүенә, пенсия түләүҙәренә һәм федераль ҡануниәттә ҡаралған башҡа социаль гарантияларға хоҡуҡ бирә.
2026 йылдың 1 майынан фонд филиалы 2022 йылдың 1 октябренән 2023 йылдың 1 сентябренә тиклем Рәсәй Федерацияһы Оборона министрлығы менән килешеү төҙөгән һәм махсус хәрби операция барышында хәрби частарҙың махсус подразделениелары составында бурыстар үтәгән кешеләр араһынан хәрби хәрәкәттәр ветераны ғаризаларын ҡабул итеү һәм уларға танытмалар биреү буйынса эш башланы. Фонд филиалының социаль координаторҙары Оборона министрлығы комиссияһына ебәреү өсөн МХО барышында махсус Шторм Z подразделениелары составында бурыстарын үтәгәндәрҙән «Хәрби хәрәкәттәр ветераны» таныҡлығына ғаризалар ҡабул итә. Рәсмиләштерелгән документты фонд филиалы тапшыра.