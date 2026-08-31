Өфөлә пациент ҡатын дауаханала гепатит С йоҡторған

Мәрхүмәнең ҡыҙы Ғ. Ҡыуатов исемендәге Республика клиник дауаханаһы табиптарын үҙ эштәренә битараф ҡарауҙа ғәйепләй. Уның һүҙҙәренсә, әсәһе гепатит С вируслы инфекцияһын нәҡ стационарҙа йоҡторған — дауаханаға ятҡанға тиклем анализдары таҙа булған.
Бауыр пробалары ҡырҡа күтәрелгән: АЛТ — 1250-гә, АСТ — 900-ға тиклем, унан һуң билирубин артҡан. Бер айҙан ашыу табиптар диагноз ҡуймаған һәм дауалау тәғәйенләмәгән, тик туғандары үҙ аҡсаһына һатып алған «Гептрал» уколдары менән генә сикләнгәндәр. Баш табип, дарыуҙар бар, тип ышандырһа ла, бөтә дауалау яҡын кешеләре яһаған клизмаларға ғына ҡалған.
«Ай буйы үҙебеҙ клизмалар яһап, үҙаллы дауаланып тик ултырҙыҡ, вәссәләм! Шау-шыу күтәрә башлағансы туҡтаманыҡ», — тип белдергән мәрхүмәнең ҡыҙы «ГорОбзор» баҫмаһына.
Ҡатындың хәле бөтөнләй мөшкөлләнгәс, яҡындары үҙҙәре СПИД-үҙәккә мөрәжәғәт иткәндәр. Унда анализдарҙы ашығыс рәүештә Мәскәүгә ебәрергә ҡушҡандар. Пациент үлерҙән өс көн алда ғына 2 миллион һумлыҡ дарыуҙар килгән. Әммә гепатит С асыҡланғас та дауалау курсы башланмаған.
Баҫма Башҡортостан Республикаһының Һаулыҡ һаҡлау министрлығына һорау ебәргән, яуап көтөлә.