“Мин мәктәпкә барам!”
-тип 1 сентябрь еткәнен түҙемһеҙлек менән көтә беренсе класҡа барыусы ҡыҙҙар һәм малайҙар. Ысындан да, мәктәп тигән серле һүҙ артында оло донъя көтә уларҙы. Үҙ ҡанаты аҫтына аласаҡ тәүге уҡытыусы хәрефтәр танырға, яҙырға һәм уҡырға өйрәтәсәк, белем үрҙәрен яуларға маяҡ буласаҡ.
Миңлегөл Тахаува яңы уҡыу йылы башланыуға күптән әҙер. Ап-аҡ алъяпҡыслы форма, ҡупшы банттар, китап-дәфтәрҙәр йәй башында уҡ алынған. Матур көндәлеген әллә нисә тапҡыр асып ҡарап, ҡасан ғына бишлеләр менән тулы буласағын көтә ҡыҙсыҡ. Миңлегөл Ҡаҙмаш ауылының йәш йондоҙсоғо, Сулпан һәм Әхмәт Тахаувтарҙың бәләкәй һәм иркә ҡыҙҙары. Ҡаҙмаш урта мәктәбендә Белем көнө айҡанлы үтәсәк тантаналы линейкала уны бейергә саҡырғандар. Беренсе класс уҡыусыһы булараҡ шиғыр ҙа ятлап ҡуйған.
-Бөтә хәрефтәрҙе таныйым, һанай ҙа беләм ул, - ти Миңлегөл портфеленән өр-яңы ҡәләм-ручкаларын күрһәтеп. - Тиҙерәк мәктәпкә барып, уҡый башларға, бишлеләр алырға кәрәк миңә.
Был татыу ғаилә һәр яҡтан өлгө булырлыҡ. Әсәйҙәре һөнәре буйынса төҙөүсе булһа ла, булмышы менән тегенсе, матурлыҡ тыуҙырып күңеленә илһам ала. Әйткәндәй, һөнәре лә тормошта бик кәрәккән, йорт төҙөгәндә проект һыҙыу, материал алыу, өйҙө биҙәү кеүек эштәрҙә иренең төп ярҙамсыһы була. Ғаилә башлығы Әхмәт Әхәт улы Асҡарҙа “Коммунальник” предприятиеһында эшләй. “Ир-атҡа етмеш төрлө һөнәр ҙә аҙ” тип уның тураһында әйткәндәрме ни: сүкеш-балта ҡулында уйнап тора, ағас менән дә, тимер менән дә берҙәй оҫта эш итә. Шуға Тахаувтар үҙ көстәре менән бар уңайлыҡтары булған, заманса зауыҡлы йорт төҙөп сыҡҡандар. Ғаиләлә ата-әсәй хәстәренә, һөйөүенә күмелеп өс бала үҫә. Өлкән улдары Сынбулат атаһының терәге, бөтә ир-егеттәр эшен башҡара. Техниканы биш бармағы кеүек белгән, нимә ҡыйраһа ла йүнәткән егет быйыл 8-се класҡа бара. Айнагөл менән Миңлегөл иһә әсәләренең ярҙамсылары. Матур исемле ҡыҙҙар бик талантлы, улар бейергә-йырларға ярата. Балаларының һәләттәрен үҫтереүгә көс-ваҡыттарын йәлләмәгән ата-әсә ҡыҙҙарын егерме саҡрымда ятҡан район үҙәгенә бейеүгә алып йөрөй. Улар шөғөлләнгән “Алтынай” өлгөлө балалар бейеү ансамбле районда ғына түгел, Өфө, Магнитогорск ҡалаларында төрлө конкурс-фестивалдәрҙә йыш ҡатнаша. Шуға көн дә репетициялар уҙһа ла, Тахаувтар һис йыбанмай.
“Әсәнән күргән тун бескән, атанан күргән уҡ юнған” тигәндәй, был ғаиләлә балалар ата-әсәнән күрмәксе эш рәтен белеп, оҫта ҡуллы булып үҫә.
-Нимә эшләһәк тә, гел бергә башҡарабыҙ. Улым Сынбулат атаһының янында, ҡыҙҙарым минең менән. Баҡсала ҡый үләндәрен бергәләп утайбыҙ, һыу ҡоябыҙ, ашарға бешергәндә лә ярҙам итәләр. Бигерәк тә Миңлегөл ҡамырҙы үҙем йәйәм, үҙем ҡырҡам тип тора. Тыймайым, бәләкәйҙән белеп үҫһендәр, өйрәнгәндәре үҙҙәре өсөн, - ти әсә. - Айнагөлөбөҙ баҫалҡы, тыйнаҡ, бәләкәсебеҙ ут кеүек. Ул ҡыҙыҡ инде: бигерәк ҡош-ҡорт ярата, бөтә себеш-тауыҡтарға исем ҡушып бөттө, шулар менән һөйләшеп йөрөй. Һүрәт төшөрөргә, буярға, аппликация-оригами менән булышырға, биҙәүестәр эшләргә оҫталығы бар.
Быйыл Миңлегөл “Гүзәлкәй” район конкурсында икенсе урын яулаған. Сәхнәгә тәүге тапҡыр сыҡһа ла, үҙен ышаныслы тотҡан, шартлатып һөйләй белгән, матур бейегән ҡыҙыҡай тамашасылар ғына түгел, жюри ағзаларының да күңелен яулаған.
-Конкурс һуңынан килеп, ҡыҙымдың кейемдәре менән ҡыҙыҡһыныусылар күп булды. Бейеү өсөн милли күлдәкте лә, дефиле, башҡа образдар өсөн дә кейемдәрҙе үҙем тектем, - ти Сулпан Рәмил ҡыҙы. – Беҙҙең бөтәбеҙҙең дә милли кейемдәре бар. Ҡыҙҙарға һәр бейеү өсөн айырым тегәм. Бәләкәй саҡта ҡурсаҡтарыма тегеп кейҙерә инем, хәҙер ҡыҙҙарыма.
Ҡурсаҡтай ҡупшы ҡыҙҙарҙың өйөрөлөп-өйөрөлөп бейеүенә ҡарап туймаҫлыҡ. Айнагөл хәҙер яңғыҙ бейеүҙәр башҡара, “Заһиҙә”не яратып бейей. Әйткәндәй, ул да алты йәшендә “Гүзәлкәй” конкурсында ҡатнашып өсөнсө урын алған. Быйыл ул бәйге өсөн һеңлеһенә бейеүҙе үҙе һалған.
Миңлегөл “Урал хазинаһы” матурлыҡ конкурсында беренсе урын яулаған. Ә ансамбль менән сығыштар, еңеүҙәр һанап бөтөрөрлөк түгел. Бейеү доъяһына ғашиҡ ҡыҙ алыҫ юлда ла, оҙайлы репетицияларҙа ла арымай.
Ата-әсә балаларына башҡорт теле һәм сәнғәтенә, тарихына һөйөү тәрбиәләй. Йыл һайын республиканың матур урындарына сәйәхәт ҡылалар- Шүлгәнташ, Мораҙым мәмерйәләре, Яҡтыгүл, Талҡаҫҡа бармаһалар күңелдәре булмай. Тахаувтар башҡорт матбуғатына тоғролоҡ һаҡлаусы ғаилә. “Йәшлек”, “Йәншишмә”,”Осҡон” гәзиттәрен, “Аманат”, “Аҡбуҙат” журналдарына мотлаҡ яҙылалар. Подписка осоронда үткәрелгән конкурстарҙа даими ҡатнашып, бәхеттәрен һынайҙар. Даланлы ла үҙҙәре! Бынан ун йыл элек “Йәшлек” ойошторған бәйгелә мультиварка оталар. Сынбулат “Аманат” тың төп призы велосипедҡа лайыҡ була. Киләһе йылына “Йәншишмә”нән дә велосипед алыуға өлгәшә.
Татыу ғаиләнең үҙ традициялары ла бар. Тыуған көн-байрам һайын район үҙәгенә барып, фотосессия ойошторалар, бының өсөн мотлаҡ бер иштән яңы кейемдәр әҙерләйҙәр. Иҫтәлеккә матур фотолар, иң мөһиме, балалар күңелендә онотолмаҫ яҡты хәтирәләр ҙә ҡала.
-Беҙ беренсе класта биш ҡыҙ уҡыясаҡбыҙ, ә уҡытыусыбыҙҙы беләһегеҙме кем? Гөлсинә Рәсүл ҡыҙы Басирова, - ти ғорурлыҡ менән Миңлегөл.
Телдәр, тиктормаҫ ҡыҙға уҡыуында уңыштар теләп хушлаштым. Һәләтле, тырыш һәм ныҡыш Миңлегөл Тахауваның бәләкәй һәм оло еңеүҙәре хаҡында ишетәсәгебеҙгә ышанысым ҙур.