Ишбулды ауылының илһөйәре

Ишбулды ауылында тыуып-үҫеп, бөгөн район үҙәгендә төпләнгән ир-егет булдыҡлы һәм өлгөлө ғаилә башлығы, үҙ аяғында ныҡлы баҫып торған эшҡыуар, тыуған еренең ысын илһөйәре, махсус хәрби операция яугирҙарына даими ярҙам итеүсе ирекмән.
Ауылдың татыу һәм тырыш ғаиләһе Әлмира Наил ҡыҙы һәм Насибулла Ильяс улы Зариповтарҙың төпсөк малайҙары ул Азамат. Ата-әсәһе улдарын үҙҙәренең өлгөһөндә эшсән, ярҙамсыл итеп тәрбиәләй. Ишбулды ауылы элек-электән дин тәғлимәттәрен теүәл үтәгән, дәррәү, берҙәм халҡы менән дан тотҡан төбәк булараҡ билдәле. Азаматтың ипле, ололарҙы ололау, кеселәрҙе кеселәү, мохтаждарға ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер булыу сифаттары ошо ерлек йоғонтоһонда бәләкәй сағында уҡ башланғыс алғандыр. Уның алдына алғанын ҡуймай, маҡсатлы һәм ныҡыш булып үҫеүе бер генә миҫалда сағыла. Азамат күрше-тирәләге малайҙар уҡырға төшкәс, уларға эйәреп беренсе класҡа бара. Был саҡта уға ни бары биш йәш була. Әсәһе лә, уҡытыусы ла ҡаршы төшмәй: «Әҙерәк йөрөр ҙә, ташлар» тип уйлайҙар. Шул рәүешле сентябрь, октябрь айҙары үтә, малай тәртипле генә мәктәпкә йөрөй, тырышып уҡырға һәм яҙырға өйрәнә. Иртә барһа ла, яҡшы өлгәшә, башҡааларҙан ҡалышмай. 9-сы класты тамамлағанда уға ни бары 14 йәш булһа ла, Азамат һис икеләнмәй баш ҡаланы яуларға ҡарар итә – Өфө авиация техникумын һайлай. Үҙен һәләтле студент итеп күрһәтә, һуңғы курстарҙа уҡығанда уҡ Өфө ҡалаһы ойошмаларының береһендә хеҙмәт юлын башлай. Артабан Өфө дәүләт иҡтисад һәм сервис академияһына ситтән тороп уҡырға инә. Беренсе курстан һуң Азамат армияға китә. Ил алдындағы ир-егет бурысын намыҫлы үтәгән А. Зарипов Өфөгә ҡайтып, кире үҙенең эш урынына килә. Юғары уҡыу йортонда уҡыуын дауам итә, инженер һөнәрен ала. Яҙмыш ҡушҡас, баш ҡалала Әбйәлил ҡыҙын осратып, йәштәр ғаилә ҡора һәм тыуған яҡтарына ҡайтырға була.
Азамат Нәсибулла улы район үҙәгендә электр тауарҙары магазинын аса. Ата-әсәһе ҡош-ҡорт, себештәр һатыу менән шөғөлләнгәнгә бәләкәйҙән был кәсептең нескәлектәрен белеп үҫә һәм үҙе лә бер нисә йыл булышып ҡарай. Тик яҙ, йәй айҙарында ғына табыш килтергән эш күңеленә ятмай. Һәм Азамат ем һатыуға тотона. Бөгөн уның «Фермер» сауҙа нөктәһе район халҡы араһында бик популяр, ҡош-ҡорт, мал өсөн ем, иген, себештәргә төрлө витаминлы аҙыҡҡа ихтыяж ҙур.
Бар яҡтан булдыҡлы ир-егет Асҡар ауылының Көнсығыш-2 биҫтәһендә сынъяһау донъя төҙөй, ғүмер юлдашы Юлиә менән өс матур һәм аҡыллы ҡыҙ үҫтерәләр. Өлкән ҡыҙҙары Азалия яңы уҡыу йылында етенсегә, Аделина дүртенсегә, иң бәләкәйҙәре Айзилә икенсе класҡа барасаҡ. Ҡыҙҙар тырышып уҡый, бейеү-йыр менән ныҡлы шөғөлләнә, төрлө конкурстарҙа еңеүҙәр яулай. Әсәләре ҡыҙҙары менән бергә репетицияға йөрөй, ул «Алмастау» ата-әсәләр бейеү ансамбле менән быйыл “Байыҡ” телевизион бәйгеһендә уңышлы сығыш яһайҙар. Азамат Нәсибулла улы һәм Юлиә Зариф ҡыҙы сәләмәт йәшәү рәүеше яҡлы. Ғаилә башлығы һәүәҫкәр хоккейҙа уйнай һәм балаларын спорт менән шөғөлләнеүгә йәлеп итә. Ҡыҙҙар конькиҙа һәм саңғыла шыуырға ярата. Балаларын төрлө яҡлап үҫтереү, һәләттәрен асыу өсөн ата-әсә ваҡытын да, көсөн дә йәлләмәй.
-Беҙҙең өйҙә мин генә крәҫтиән, бөтәһе лә әртистәр, - тип көлә Азамат. – Ҡыҙҙарымдың бәләкәйҙән башҡорт рухын ҡандарына һеңдереп, башҡорт моңо-көйҙәрен белеп үҫеүҙәренә ҡыуанам. Йыр йәки бейеү менән Өфөлә, башҡа урындарҙа еңеп ҡайтыуҙары беҙҙең өсөн ғорурлыҡ.
Илһөйәр Азамат атайсалы менән бәйләнеште өҙмәй, ауылы көнитмеше менән даими ҡыҙыҡһына, ярҙам итә. Ишбулды ир-егеттәре үҙҙәренең чатын булдырып, яңылыҡтар менән бүлешәләр, ауылды борсоған проблемаларҙы уртаға һалып һөйләшәләр. Һәм күмәкләгән – яу ҡайтарған, тигәндәй ауылдаштар бөтә эште лә бергәләп, кәңәшләшеп эшләй. Шул рәүешле, ситтән ярҙам көтөп ултырмайынса, үҙ көстәре менән йәш спортсылар өсөн бына тигән хоккей майҙансығы төҙөйҙәр, иҫке ҡаҙанлыҡты ремонтлап, сисенеү бүлмәһе итәләр.
-Беҙҙең ауыл халҡы элек-электән дәррәү, дөргөн. Спортты, бигерәк тә көрәш, хоккейҙы үҙ итеүселәр күп. Ауылдың ир-егеттәре менән һөйләштек, әйҙә, аҡса йыйып хоккей өсөн майҙансыҡ эшләйек тигән ҡарарға килдек. Әмәлгә, Мәскәүҙә әҙер хоккей ҡумтаһы һатылыу хаҡында иғлан күреп ҡалдыҡ. Һәм ике көн эсендә ауыл халҡы өс йөҙ мең һумдан ашыу аҡса йыйып барып алып ҡайттыҡ, - тип һөйләй Азамат. - Район хакимиәтенә барып, майҙансыҡты асфальтлауҙы һораныҡ. Беҙҙең ҙур эште башлауыбыҙҙы күреп, етәкселәр ҙә баш тартманы һәм оҙаҡ та үтмәй асфальт түшәнеләр. Боҙ туңдырыу өсөн әллә ҡайҙан һыу ташымаҫҡа скважина ҡаҙҙырҙыҡ. Бөтәһе лә ыңғай ғына барҙы, кем аҡсалата, кем ҡул көсө йәки техника менән ярҙам итеүселәр күп булды, шуға дәртләнеп-ҡыуанып йүгереп йөрөп эшләнек. Ноябрь айында майҙансыҡ тулыһынса әҙер булды, ә уйнай башлау өсөн көндәр йылы тора. Шунан тағы һөйләштек тә, майҙансыҡ эргәһендә торған ташландыҡ бинаны тулыһынса ремонтлап, сисенеү бүлмәһе эшләп ҡуйҙыҡ. Декабрҙә хоккей майҙансығын тантаналы асып, биш команда ҡатнашлығында тәүге уйындарҙы үткәрҙек. Йыйылған аҡса ҡалғас, киләһе йыл уйынсылар өсөн эскәмйәләр эшләп ҡуйҙыҡ.
Ауылдың йәмле, йәнле урынына әйләнә был майҙансыҡ. Ҡыш көндәрендә ир-егеттәр, бала-саға сәкән һуға, эргә-тирәләге райондар командалары ҡатнашлығында ярыштар уҙа. Йәйгеһен асфальтлы майҙансыҡта футбол, волейбол уйнайҙар. Ишбулды ауылы халҡы “Юлдаш” радиоһы ойошторған “Атайсал өсөн изге эштәр” конкурсында ошо хоккей майҙансығын күрһәтә һәм интернет-тауыш биреүҙә еңеүгә өлгәшә. Төп призды яулаған ауылға “Юлдаш” радиоһы әртистәр менән килеп концерт ҡуя.
Былтыр Бөйөк Еңеүҙең 80 йыллығы алдынан әүҙем ауылдаштар тағы ҙур эшкә тотона - һуғышта һәләк булған яугирҙарға обелискыны реконструкциялай һәм яңынан заманса материалдар менән кәртәләп ала. Азамат был эштәрҙең барыһының да уртаһында ҡайнап йөрөй. Ир-егеттәр ҙә, ҡатын-ҡыҙҙар ҙа өмәгә сыға, берҙәм рәүештә Ишбулды ауылы өсөн изге урынды матур итеп эшләп ҡуялар.
Ахайҙар (Ишбулдының икенсе исеме Ахай) бының менән генә туҡтап ҡалмай, үҙ көстәре менән ауылдың медпунктын йүнәтә. Мәсеткә төшкән аҡсаға өҫтәп тағы йыялар һәм төҙөлөш материалдары, агв һатып алалар. Шунан бергәләшеп, иҫке бинаны көпләп, йылыталар.
Ә быйыл шәп ауылдаштар йәнтөйәктәрен йәмләп, матур стела эшләп ҡуйҙы. Ауылға ингән ерҙә, әллә ҡайҙан күренеп ултырған был ҡоролманың бейеклеге 7 метр. Төнөн стеланың "Ишбулды ауылы" тигән яҙыуы һәм ҡурай тажы балҡып тора. Был оло эштең башланғысында ла мәҡәләм геройы - Ишбулды ауылының булдыҡлы улы Азамат Зарипов була, ә эскизын билдәле ауылдаштары, рәссам Нәсих Хәлисов эшләгән. Оҫта ҡуллы, әүҙем ир-егеттәр дәррәү көс менән постамент күтәргән, электр уты һуҙған. Яңы йыл алдынан стеланы асыуҙы оло байрам итеп үткәрҙеләр.
-Ауылдаштарға ҙур рәхмәт, тамырҙары менән Ахайҙан булғандар ҙа ситтә ҡалмай, ярҙам иттеләр. Шулай бер-беребеҙгә ышанып, бәләкәй генә ауыл халҡының ҙур эштәрҙе атҡара алып сығыуҙары башҡалар өсөн дә өлгө булып тора, - ти Азамат Нәсибулла улы. Беҙ бының менән туҡтап ҡалмайбыҙ, тыуған еребеҙҙе төҙөкләндереү буйынса идея-пландарыбыҙ бар, яйлап тормошҡа ашырасаҡбыҙ.
Азамат махсус хәрби операция башланыу менән ирекмәндәр эшмәкәрлегенә ҡушыла, яугирҙарыбыҙға гуманитар ярҙам ебәреүҙә ҡатнаша. Дөйөм эшкә индергән өлөшөн хәрби частың командованиеһы юғары баһалап, “МХО-ға ярҙам өсөн” миҙалы менән бүләкләй. Шулай уҡ рәхмәт хаты ла тапшырыла. “Был беҙҙең төп бурыс, ир-егеттәребеҙгә ярҙам итергә кәрәк. Тиҙерәк бөтһөн ине был һуғыш,” ти Азамат.