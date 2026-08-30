+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Августа , 05:00

Баклажанлы салат

Ҡышҡылыҡҡа баклажан менән салат эшләйек.

Баклажанлы салатБаклажанлы салат
Баклажанлы салат

Салатҡа  500 г баклажан , 1 кг помидор, 500 гр болгар боросо, 5 бүлкәт һарымһаҡ, 100 мл үҫемлек майы, 50 гр аш һеркәһе, ҡыҙыл, ҡара борос (тәменә ҡарап) алына.

Помидорҙың ҡабығы еңел әрселһен өсөн ҡайнар һыу менән бешекләп алырға ла, блендер менән иҙергә. Баклажан менән боросто ваҡ ҡына итеп шаҡмаҡлап турап,май, тәмләткестәр ҡушып, помидорға һалырға. 20 минут бешерергә. Һуңынан аш һеркәһе менән иҙелгән һарымһаҡ ҡушырға. Баклажанды турар алдынан әсеһе бөтһөн өсөн ярты сәғәт тоҙло һыуҙа тоторға онотмағыҙ.

Фото: ru.pinterest.com

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика