Баклажанлы салат

Салатҡа 500 г баклажан , 1 кг помидор, 500 гр болгар боросо, 5 бүлкәт һарымһаҡ, 100 мл үҫемлек майы, 50 гр аш һеркәһе, ҡыҙыл, ҡара борос (тәменә ҡарап) алына.
Помидорҙың ҡабығы еңел әрселһен өсөн ҡайнар һыу менән бешекләп алырға ла, блендер менән иҙергә. Баклажан менән боросто ваҡ ҡына итеп шаҡмаҡлап турап,май, тәмләткестәр ҡушып, помидорға һалырға. 20 минут бешерергә. Һуңынан аш һеркәһе менән иҙелгән һарымһаҡ ҡушырға. Баклажанды турар алдынан әсеһе бөтһөн өсөн ярты сәғәт тоҙло һыуҙа тоторға онотмағыҙ.
Фото: ru.pinterest.com