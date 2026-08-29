+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Августа , 05:00

Үтекте таҙартыуҙың ун ысулы

Төрлө үтекте төрлөсә таҙарталар.

Үтекте таҙартыуҙың ун ысулыҮтекте таҙартыуҙың ун ысулы
Үтекте таҙартыуҙың ун ысулы

 

*Керамика йәки тефлон табаны булған үтекте  абразив матдәләр менән таҙартырға ярамай.

*Тимер үтекте таҙартҡанда тоҙҙо тигеҙ итеп йәйегеҙ ҙә, эҫетеп шунда ышҡығыҙ.

* Парафиндан яһалған шәмде  кизе-мамыҡ туҡымаға төрөп, үтек табанын ышҡыһағыҙ, таҙарып китер. Иғтибарлы булығыҙ: пар сыға торған тишектәргә парафин инеп тулмаһын.

* Водород перекисы, аш һеркәһе  лә яҡшы таҙарта. Мамыҡ туҡыманы был матдәләрҙең береһе  менән сылатығыҙ ҙа, үтек табанын ышҡығыҙ.Был ваҡытта ул ҡыҙмаған булырға тейеш.

Үтеккә резина, һағыҙ, синтетик туҡыма иреп йәбешкән булһа, уны тырнаҡ буяуын таҙарта торған шыйыҡлыҡ яҡшы таҙарта.

*Үтек насар парлана, үтекләгәндә эсенән юшҡын сыға икән, бер ҡалаҡ лимон кислотаһын бер стакан һыуҙа эретеп, үтектең һыу һауытына ағыҙығыҙ. Һуңынан яҡшылап һелкетеп, пар төймәһенә баҫығыҙ. Бөтә бысраҡ сығып бөтөр.

* Газлы минераль һыу ҙа үтек эсендәге бысраҡты таҙарта.

 

Фото: ru.pngtree.com

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика