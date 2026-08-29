Үтекте таҙартыуҙың ун ысулы

*Керамика йәки тефлон табаны булған үтекте абразив матдәләр менән таҙартырға ярамай.
*Тимер үтекте таҙартҡанда тоҙҙо тигеҙ итеп йәйегеҙ ҙә, эҫетеп шунда ышҡығыҙ.
* Парафиндан яһалған шәмде кизе-мамыҡ туҡымаға төрөп, үтек табанын ышҡыһағыҙ, таҙарып китер. Иғтибарлы булығыҙ: пар сыға торған тишектәргә парафин инеп тулмаһын.
* Водород перекисы, аш һеркәһе лә яҡшы таҙарта. Мамыҡ туҡыманы был матдәләрҙең береһе менән сылатығыҙ ҙа, үтек табанын ышҡығыҙ.Был ваҡытта ул ҡыҙмаған булырға тейеш.
Үтеккә резина, һағыҙ, синтетик туҡыма иреп йәбешкән булһа, уны тырнаҡ буяуын таҙарта торған шыйыҡлыҡ яҡшы таҙарта.
*Үтек насар парлана, үтекләгәндә эсенән юшҡын сыға икән, бер ҡалаҡ лимон кислотаһын бер стакан һыуҙа эретеп, үтектең һыу һауытына ағыҙығыҙ. Һуңынан яҡшылап һелкетеп, пар төймәһенә баҫығыҙ. Бөтә бысраҡ сығып бөтөр.
* Газлы минераль һыу ҙа үтек эсендәге бысраҡты таҙарта.
Фото: ru.pngtree.com