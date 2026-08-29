Химия урынына гәрсис ҡуллан!

Һауыт-һаба йыуыу. Гәрсис порошогы һалҡын һыуҙа ла ныҡ майлы һауыт-һабаны таҙартыу сифатына эйә. Ул тулыһынса тәбиғи, экологик йәһәттән саф продукт, шуға күрә зыяны ла юҡ.
Кер йыуыу. Керҙе ҡул менән йыуғанда 50 – 100 грамм тирәһе гәрсис порошогын ярты тас йылы һыуҙа иҙеп, ныҡ бысранған, майлы, таплы кейемдәрҙе алдан ебетергә ҡуйығыҙ. Машина менән йыуған осраҡта гәрсисте кер араһына һибегеҙ йәки аҙ ғына йылымыс һыуҙа ебетеп, кер өҫтөнә ҡойоғоҙ.
Таптарҙы бөтөрөү. Кейемдәге тапты тәүҙә ҡоро гәрсис менә ышҡығыҙ, артабан бутҡа рәүешендә иҙелгән гәрситес һылап, ярты сәғәт самаһы һалып тороғоҙ һәм йылы һыуҙа йыуып алығыҙ. Кизе-мамыҡ туҡымалағы таптарҙы ауырыраҡ сығара, ә башҡа төрлө туҡыма өсөн был – бик һөҙөмтәле сара.
Баҡсала ҡулланыу. Ҡарышлауыҡ, бетсә, үрмәксе талпаны, кәбеҫтә ҡортонан ҡотолоу өсөн 100 грамм порошокты 10 литр һыуҙа иҙеп һиптерегеҙ. Тупраҡты төрлө ҡоротҡостан арындырыу өсөн ҡоро гәрсисте бөжәктәр тупланған ергә һибергә кәрәк.
Матурлыҡ өсөн. Майлы сәсте гәрсис менән йыуыу бик яҡшы һөҙөмтә бирә. Бының өсөн еүеш сәс төбөнә гәрсис иҙмәһе һылап, күпмелер ваҡыт көтөгөҙ. Гәрсис баштағы ҡыуаҡты ла яҡшы бөтөрә.
Фото: озон.